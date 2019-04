На участок, где голосовал Зеленский, прорывалась полуобнаженная участница Femen (фото)

Полуобнаженная женщина пыталась пройти в участок с криками «Хватит насиловать страну!»

На участок, где должен был голосовать кандидат в президенты Владимир Зеленский, пыталась пройти полуобнаженная женщина с движения Femen. Об этом сообщает «Укринформ».

На улице перед участком, расположенным в помещении колледжа морского и речного флота в Оболонском районе Киева, где голосовал шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, случился небольшой инцидент - полуобнаженная женщина пыталась пройти в участок.

#Femen activist spotted protesting near the polling station, where Zelenskiy is about to vote. She is against Zelenskiy. But can't normally explain why. #UkraineElections2019 pic.twitter.com/hnjavkibHi