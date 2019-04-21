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    Жизнь

    На участок, где голосовал Зеленский, прорывалась полуобнаженная участница Femen (фото)

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    <span>Фото: twitter.com/VeraSudakova345</span> - На участок, где голосовал Зеленский, прорывалась полуобнаженная участница Femen (фото)
    Фото: twitter.com/VeraSudakova345

    Полуобнаженная женщина пыталась пройти в участок с криками «Хватит насиловать страну!»

    На участок, где должен был голосовать кандидат в президенты Владимир Зеленский, пыталась пройти полуобнаженная женщина с движения Femen. Об этом сообщает «Укринформ».

    На улице перед участком, расположенным в помещении колледжа морского и речного флота в Оболонском районе Киева, где голосовал шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, случился небольшой инцидент - полуобнаженная женщина пыталась пройти в участок.

    Она расстегнула пальто и предстала перед публикой топлес, а также кричала «Хватит насиловать страну!». Журналистам, которые ожидали Зеленского, она заявила, что является представительницей движения Femen.

     

    Владимир Зеленский Femen
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