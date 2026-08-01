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Найавторитетніший гороскоп на 2 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 2 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Неділя пройде під впливом Місяця у Рибах, який сприятиме відпочинку, творчості та щирому спілкуванню. Увечері, після переходу Місяця в Овна, енергія дня стане більш активною

2 серпня 2026 року астрологи радять не поспішати й використати вихідний для відновлення сил. Місяць у Рибах допоможе краще зрозуміти власні емоції, приділити увагу родині, творчості та відпочинку. Це гарний день для прогулянок, культурного дозвілля, спокійних зустрічей і планування майбутнього.

Ближче до вечора настрій поступово змінюватиметься: перехід Місяця в Овна додасть рішучості, бажання діяти й розпочинати нові справи. Водночас ретроградний Меркурій у Раку нагадує не поспішати з важливими фінансовими рішеннями та уважно ставитися до деталей.

Що прогнозують астрологи на 2 серпня 2026 року

Неділя стане днем внутрішнього відновлення та емоційної рівноваги. Перша половина доби підходить для відпочинку, сімейного спілкування, творчості й занять, які приносять задоволення. Місяць у Рибах допоможе краще відчути власні потреби, а також звернути увагу на людей, які потребують підтримки.

Увечері енергетика стане активнішою. Перехід Місяця в Овна принесе більше ініціативності, бажання планувати майбутній тиждень і братися за нові ідеї. Саме тому завершення дня буде вдалим для постановки нових цілей, але не для поспішних рішень, адже Меркурій ще перебуває у ретроградному русі.

Головна тема дня

Відновіть сили сьогодні, щоб упевнено розпочати новий тиждень завтра.

Астрологічна картина дня

  • ☀️ Сонце: Лев ♌
  • 🌙 Місяць: Риби ♓ → увечері Овен ♈
  • ☿ Меркурій: ретроградний у Раку ♋
  • ♀ Венера: Діва ♍
  • ♂ Марс: Близнюки ♊
  • ♄ Сатурн: ретроградний в Овні ♈
  • ♆ Нептун: ретроградний в Овні ♈
  • Енергетика дня: інтуїція, спокій, творчість, поступовий перехід до активності.

Кольори дня

Блакитний, сріблястий, світло-зелений.

Щасливі числа

2, 7, 16, 29.

Сприятливий час

  • 10:00 – 13:00 – для відпочинку, творчості та сімейного спілкування.
  • 18:00 – 21:00 – для планування нового тижня, особистих ініціатив і нових ідей.

Гороскоп на 2 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Неділя допоможе Овнам спокійно завершити вихідні й підготуватися до нового робочого тижня. До вечора не варто перевантажувати себе справами – краще присвятити час відпочинку, домашнім питанням або наведенню ладу. Увечері, коли Місяць перейде у ваш знак, з'явиться більше енергії для планування нових проєктів і постановки цілей.

В особистому житті день сприятиме відвертим розмовам і теплим зустрічам. Близькі люди потребуватимуть вашої уваги більше, ніж порад. Спокійна атмосфера допоможе відновити сили й налаштуватися на продуктивний початок нового тижня.

Телець
20 квітня –
20 травня

Тельцям неділя принесе гарну нагоду відпочити від щоденної метушні. День буде сприятливим для домашніх справ, фінансового планування та неспішного вирішення організаційних питань. Якщо плануєте покупки, не поспішайте – уважність до деталей допоможе уникнути зайвих витрат.

У другій половині дня захочеться більше часу провести з родиною або друзями. Щире спілкування допоможе покращити настрій, а спільний відпочинок подарує відчуття внутрішнього комфорту. Не відмовляйтеся від можливості побути на природі.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Близнюкам день подарує нові враження та цікаві розмови. Неділя добре підходить для зустрічей із друзями, коротких поїздок, читання або планування найближчих справ. Ваші ідеї можуть стати основою для успішних проєктів уже наступного тижня.

У стосунках важливо проявити більше терпіння. Намагайтеся уважно слухати співрозмовника й не поспішайте з висновками. Увечері можливі приємні новини або несподівана пропозиція, яка підніме настрій.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам неділя допоможе відновити емоційну рівновагу та приділити увагу людям, які для вас найближчі. День чудово підходить для домашнього затишку, сімейних зустрічей або неспішного відпочинку. Якщо потрібно ухвалити фінансове рішення, краще ще раз усе перевірити.

Друга половина дня буде сприятливою для творчості, прогулянок і щирих розмов. Не перевантажуйте себе переживаннями через дрібниці — сьогодні набагато важливіше зберегти гармонію та гарний настрій.

Лев
23 липня –
22 серпня

Левам неділя подарує чудову можливість відпочити й відчути приплив натхнення. Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, оптимізм і бажання проводити час активно. День буде вдалим для творчості, зустрічей із друзями або сімейних заходів.

В особистому житті не шкодуйте теплих слів для близьких. Ваша увага й підтримка сьогодні матимуть особливе значення. Увечері можна спокійно планувати наступний тиждень і визначати нові цілі.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів неділя стане днем відновлення сил і наведення порядку в особистих справах. Якщо є бажання завершити дрібні домашні справи або скласти плани на серпень, саме сьогодні це робитиметься легко й без поспіху. Не перевантажуйте себе зайвими обов'язками.

У другій половині дня приділіть увагу своєму самопочуттю та відпочинку. Читання, прогулянка або спокійне спілкування з близькими людьми допоможуть відновити енергію та розпочати новий тиждень із гарним настроєм.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Терезам неділя допоможе спокійно підготуватися до нового тижня. День буде сприятливим для планування, завершення дрібних справ і наведення ладу вдома чи в особистих документах. Якщо виникне бажання повернутися до старої ідеї або проєкту, варто записати нові думки – незабаром вони можуть стати у пригоді. Через ретроградний Меркурій не поспішайте з дорогими покупками чи остаточними домовленостями.

В особистому житті на вас чекає тепла атмосфера. Спілкування з рідними або друзями допоможе відновити емоційну рівновагу, а щирість у розмовах зміцнить взаєморозуміння. Вечір чудово підійде для романтичної зустрічі або сімейного відпочинку.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіонам неділя подарує можливість знизити темп і подивитися на звичні справи під іншим кутом. День добре підходить для аналізу особистих планів, фінансового планування та підготовки до майбутнього робочого тижня. Не варто поспішати з рішеннями, якщо ще бракує інформації.

У другій половині дня зросте потреба в душевному комфорті. Проведіть більше часу з людьми, яким довіряєте, або присвятіть вечір улюбленому заняттю. Спокійна атмосфера допоможе швидко відновити сили й налаштуватися на новий тиждень.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Для Стрільців неділя стане днем нових вражень і натхнення. Якщо є можливість змінити обстановку, вирушити на природу або зустрітися з друзями, обов'язково скористайтеся нею. Нові знайомства чи цікаві розмови можуть наштовхнути вас на перспективні ідеї.

У стосунках важливо не поспішати з оцінками. Відвертість і готовність вислухати близьку людину допоможуть уникнути непорозумінь. Увечері, коли енергія стане активнішою, можна сміливо будувати плани на найближчі дні.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Козорогам неділя допоможе завершити всі підготовчі справи перед початком нового тижня. День сприятиме домашнім клопотам, фінансовим розрахункам і впорядкуванню планів. Намагайтеся не перевантажувати себе роботою – вихідний має залишити сили для нових звершень.

В особистому житті більше уваги приділіть родині. Спільна вечеря, прогулянка або проста розмова створять відчуття спокою й підтримки. Вечір краще провести без зайвого інформаційного шуму, щоб добре відпочити.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Водоліям день принесе цікаві ідеї та бажання спланувати майбутні проєкти. Перша половина неділі більше підходить для відпочинку й творчості, а ввечері ви можете відчути приплив мотивації та бажання діяти. Саме тоді варто записати нові задуми або скласти план на початок серпня.

У стосунках день сприятиме щирому спілкуванню та взаємній підтримці. Зустріч із друзями або розмова з близькою людиною допоможе побачити ситуацію з нового боку. Не бійтеся ділитися своїми ідеями – вони знайдуть підтримку.

Риби
19 лютого –
20 березня

Риби залишатимуться головними фаворитами більшої частини дня, адже Місяць і далі перебуватиме у вашому знаку. Це чудовий час для творчості, відпочинку, духовного розвитку й занять, які приносять внутрішню гармонію. Інтуїція буде особливо сильною, тому варто прислухатися до власних відчуттів.

В особистому житті день сприятиме романтичним моментам, сімейному затишку та відвертим розмовам. Ближче до вечора, коли Місяць перейде в Овна, з'явиться більше енергії для нових планів. Завершіть вихідний із чітким розумінням того, чого хочете досягти вже найближчим часом.

Чого очікувати від дня – неділі, 2 серпня 2026 року

Неділя стане днем плавного переходу від спокійного відпочинку до активної підготовки нового тижня. Більшу частину дня Місяць у Рибах сприятиме творчості, сімейному дозвіллю, відновленню сил і внутрішній гармонії. Це гарний час, щоб побути на природі, приділити увагу своїм захопленням або просто відпочити від інформаційного шуму.

Увечері, після переходу Місяця в Овна, настрій зміниться. З'явиться більше рішучості, бажання діяти, будувати плани та братися за нові завдання. Саме цей час добре використати для підготовки до нового робочого тижня, але остаточні фінансові рішення краще відкласти через ретроградний Меркурій.

День також сприятиме щирому спілкуванню, переосмисленню особистих цілей і відновленню внутрішнього балансу. Поєднання інтуїції та здорового глузду допоможе знайти правильний напрямок на початку серпня.

Найсприятливіші знаки дня

  • ♓ Риби – Місяць у вашому знаку посилює інтуїцію, творчість і допомагає знайти внутрішню гармонію.
  • ♌ Лев – Сонце підтримує впевненість, оптимізм і здатність надихати інших.
  • ♈ Овен – вечірній перехід Місяця у ваш знак додасть енергії, рішучості та бажання діяти.

День найкраще підходить для:

відпочинку й відновлення сил;
творчості та саморозвитку;
сімейного дозвілля;
прогулянок і поїздок на природу;
планування нового тижня;
постановки особистих цілей на серпень.

Від чого краще утриматися:

поспішних фінансових рішень;
дорогих імпульсивних покупок;
конфліктів через дрібниці;
перевантаження справами у вихідний день;
необдуманих обіцянок;
ігнорування власного відпочинку.

Астрологічні події дня

  • ☀️ Сонце у Леві підтримує впевненість, оптимізм і творчий підхід.
  • 🌙 Місяць більшу частину дня перебуває у Рибах, а увечері переходить в Овна, змінюючи настрій із спокійного на більш активний.
  • ☿ Ретроградний Меркурій у Раку закликає уважно перевіряти документи, інформацію та фінансові домовленості.
  • ♄ Ретроградний Сатурн сприяє завершенню старих справ і перегляду довгострокових планів.
  • ♆ Ретроградний Нептун підсилює інтуїцію та творчість, але радить не піддаватися ілюзіям.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.
Теги: соціум астрологія Сонце Місяць гороскоп знаки Зодіаку

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