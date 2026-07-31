Археологи розкопали у Туреччині залу часів Римської імперії

Під шаром землі понад півтори тисячі років зберігалася мозаїка із зображенням Посейдона, яку незабаром покажуть відвідувачам

У турецькому місті Айдин археологи виявили залу з мозаїчною підлогою, яка датується періодом Римської імперії та має вік майже 2 тис. років. Однією з головних знахідок стала добре збережена мозаїка із зображенням давньогрецького бога моря Посейдона та гіпокампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hurriyet Daily News.

Розкопки тривають приблизно за два кілометри від сучасного центру Айдина на території стародавнього комплексу «лазня-гімназія», який у римський період виконував функції освітнього та громадського центру.

За словами професора факультету гуманітарних та соціальних наук Університету Айдина Аднана Мендереса Мурата Чекілмеза, діти навчалися тут із раннього віку, а сам комплекс, імовірно, був також осередком науки.

«Діти отримували тут освіту з раннього віку. Водночас ми вважаємо, що це також був центр науки, оскільки всередині будівлі є приміщення, пов'язані зі шкільним навчанням», – зазначив він.

Цього року археологи досліджували північну частину комплексу, де й натрапили на нову знахідку. «Під час розкопок тут ми знайшли залу з мозаїками. Усередині залу ми натрапили на мозаїку, що зображує Посейдона та його священну тварину – гіпокампа. Це показує нам, що зала активно використовувалася в період Римської імперії», – сказав Чекілмез.

За його словами, окремі фрагменти мозаїки збереглися майже недоторканими. Після завершення археологічних робіт територію планують відкрити для туристів.

Професор також зазначив, що раніше дослідники вважали цю частину комплексу майстернею візантійського періоду. Однак нові знахідки свідчать, що приміщення активно використовувалося ще за часів Римської імперії.

Нагадаємо, археологи нещодавно виявили в Західній пустелі Єгипту добре збережене місто візантійської доби, яке датується IV століттям. Під час розкопок знайшли базиліку, сторожові вежі, укріплену споруду з потужними оборонними стінами, житлові будинки та оселю диякона місцевої церкви Тісоса. На думку дослідників, ця знахідка може суттєво доповнити уявлення про розвиток Єгипту в період Візантійської імперії.