Велика Британія виставила на аукціон бункер часів Холодної війни: яка його ціна (фото)

Бункер був збудований Британією як пункт спостереження у разі атомної війни

У Великій Британії виставили на продаж бункер часів Холодної війни, який не використовувався з 1991 року. Він розташований у Фолкстоні, графство Кент. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Бункер був побудований Міністерством оборони Великої Британії у 1971 році під час Холодної війни як пункт для спостереження. Його призначенням було виявлення ймовірних ядерних вибухів і відстеження радіоактивних опадів у разі атомної війни. Він є останнім з низки подібних бункерів у Великій Британії.

Як стверджує агент з нерухомості Сем Фогарті, в бункері не залишилося старого обладнання, у приміщенні сухо та багато місця. Водночас на поверхні він замаскований «непримітними» бетонними конструкціями. Його глибина сягає чотирьох метрів.

Велика Британія виставила на аукціон бункер часів Холодної війни фото: ВВС/Phil Harrison

Стартова ціна бункера часів Холодної війни сягає £45 тис., що дорівнює понад 2,5 млн грн.

Також Фогарті розповів, що цей бункер вже не вперше з'являється на ринку нерухомості, він час від часу зникав та знову повертався у продаж. «Рідко трапляється об'єкт такого типу, розташований так близько до головної дороги. Це справді неймовірно. Це дуже цікавий об'єкт, який приємно мати серед наших пропозицій», – сказав агент з нерухомості.

Нагадаємо, бомбосховище часів Другої світової війни було виставлено на аукціон у німецькому місті Хамм зі стартовою ціною лише 1 євро. За словами експерта, витрати на знесення бункера становитимуть близько 620 тис. євро, що пояснює символічну початкову вартість на аукціоні.

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