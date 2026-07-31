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Велика Британія виставила на аукціон бункер часів Холодної війни: яка його ціна (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Глибина бункеру сягає чотирьох метрів
фото: ВВС/Phil Harrison

Бункер був збудований Британією як пункт спостереження у разі атомної війни

У Великій Британії виставили на продаж бункер часів Холодної війни, який не використовувався з 1991 року. Він розташований у Фолкстоні, графство Кент. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Бункер був побудований Міністерством оборони Великої Британії у 1971 році під час Холодної війни як пункт для спостереження. Його призначенням було виявлення ймовірних ядерних вибухів і відстеження радіоактивних опадів у разі атомної війни. Він є останнім з низки подібних бункерів у Великій Британії.

Як стверджує агент з нерухомості Сем Фогарті, в бункері не залишилося старого обладнання, у приміщенні сухо та багато місця. Водночас на поверхні він замаскований «непримітними» бетонними конструкціями. Його глибина сягає чотирьох метрів.

Велика Британія виставила на аукціон бункер часів Холодної війни
Велика Британія виставила на аукціон бункер часів Холодної війни
фото: ВВС/Phil Harrison

Стартова ціна бункера часів Холодної війни сягає £45 тис., що дорівнює понад 2,5 млн грн. 

Також Фогарті розповів, що цей бункер вже не вперше з'являється на ринку нерухомості, він час від часу зникав та знову повертався у продаж. «Рідко трапляється об'єкт такого типу, розташований так близько до головної дороги. Це справді неймовірно. Це дуже цікавий об'єкт, який приємно мати серед наших пропозицій», – сказав агент з нерухомості.

Нагадаємо, бомбосховище часів Другої світової війни було виставлено на аукціон у німецькому місті Хамм зі стартовою ціною лише 1 євро. За словами експерта, витрати на знесення бункера становитимуть близько 620 тис. євро, що пояснює символічну початкову вартість на аукціоні. 

Також повідомлялося, на тлі глобальної нестабільності найбагатші люди світу інвестують сотні мільйонів доларів у підземні резиденції, де безпека поєднується з комфортом п’ятизіркових готелів. Сучасні люксові сховища перетворюються на автономні екосистеми з власними медичними центрами, ресторанами та спа-зонами. 

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Теги: аукціон нерухомість війна Велика Британія

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