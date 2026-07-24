Найавторитетніший гороскоп на 25 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Субота пройде під знаком нових можливостей: енергія Лева та Місяця у Стрільці надихатиме на сміливі рішення, подорожі й цікаві знайомства

25 липня 2026 року стане днем, коли багато хто відчує бажання змінити звичний ритм життя, спробувати щось нове або зробити крок до давно омріяної мети. Сонце у знаку Лева підтримуватиме сміливі ідеї, творчі проєкти та прагнення проявити себе, а Місяць у Стрільці додасть оптимізму, відкритості та віри у власні сили.

Попри позитивний емоційний фон, ретроградний Меркурій у Раку закликатиме не поспішати з фінансовими рішеннями та уважніше ставитися до будь-яких домовленостей. Астрологи радять поєднати ентузіазм із розсудливістю – саме це допоможе максимально використати можливості дня.

Що прогнозують астрологи на 25 липня 2026 року

Субота буде сприятливою для активного відпочинку, подорожей, навчання, творчості та спілкування. Поєднання Сонця у Леві та Місяця у Стрільці створює гармонійну атмосферу для нових починань, знайомств і розширення власних горизонтів. Це день, коли варто дозволити собі мислити масштабніше та не боятися ставити амбітні цілі.

Разом із тим ретроградний Меркурій нагадує: навіть найцікавіші пропозиції потребують уважної перевірки. Якщо плануєте укладати домовленості, купувати дорогі речі або вирішувати фінансові питання, не ігноруйте деталі й не поспішайте з остаточними рішеннями.

Особливо вдало складатимуться справи, пов'язані з освітою, культурними заходами, сімейними поїздками, спортом і творчими проєктами.

Головна тема дня

День нових горизонтів. Субота сприятиме розширенню можливостей, новим знайомствам і сміливим планам. Якщо давно хотіли спробувати щось нове, саме сьогодні варто зробити перший крок.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце: Лев ♌

Лев ♌ 🌙 Місяць: Стрілець ♐

Стрілець ♐ ☿ Меркурій: ретроградний у Раку ♋

ретроградний у Раку ♋ Енергетика дня: оптимізм, прагнення до розвитку, нові знайомства, творчість, уважність до важливих деталей.

Гороскоп на 25 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам субота подарує заряд енергії та бажання діяти. Це чудовий день для активного відпочинку, спортивних занять, поїздок і зустрічей із друзями. Якщо давно відкладали особистий проєкт, саме сьогодні з'явиться натхнення зробити перший крок.

У фінансових питаннях не варто поспішати. Великі покупки краще здійснювати лише після уважного аналізу всіх умов.

Для Тельців день буде спокійним і продуктивним. Ви зможете успішно завершити домашні справи або приділити увагу родині. Гарний час для планування бюджету, облаштування житла чи обговорення сімейних планів.

У другій половині дня можливі приємні новини від близьких або друзів.

Близнюкам субота принесе багато спілкування. Нові знайомства можуть виявитися корисними не лише для особистого життя, а й для професійного розвитку. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви чітко поясните свої наміри.

Ретроградний Меркурій нагадує: не покладайтеся лише на усні домовленості – важливу інформацію краще зафіксувати.

Ракам варто присвятити день собі та найближчим людям. Це гарний час для відпочинку, сімейних зустрічей і переосмислення особистих планів. Якщо останнім часом ви працювали без перепочинку, зараз саме час відновити сили.

Фінансові рішення краще ухвалювати після консультації з людьми, яким ви довіряєте.

Леви залишатимуться серед головних фаворитів дня. Сонце у вашому знаку посилює харизму, впевненість і здатність надихати інших. Це чудовий час для творчих проєктів, виступів, святкувань або будь-яких справ, де важливо проявити себе.

Водночас не дозволяйте емоціям керувати фінансовими рішеннями. Зважений підхід принесе більше користі, ніж імпульсивність.

Для Дів день стане можливістю спокійно розібратися з накопиченими справами. Ви легко впораєтеся із завданнями, які потребують уважності, аналітичного мислення та дисципліни. Після виконання обов'язків варто знайти час для відпочинку або прогулянки.

Спілкування з близькими допоможе відновити внутрішню рівновагу та зарядитися позитивними емоціями.

Для Терезів субота стане днем приємного спілкування та нових знайомств. Місяць у Стрільці сприятиме відкритості, легкості у переговорах і бажанню розширити коло контактів. Якщо ви планували зустріч із друзями або сімейний відпочинок, день подарує чимало позитивних емоцій.

У другій половині дня можливі цікаві ідеї щодо навчання, подорожей або професійного розвитку. Не відкладайте їх у довгу шухляду – варто хоча б скласти план дій.

Для Скорпіонів субота стане днем практичних рішень. Після емоційно насичених попередніх днів ви відчуєте більше впевненості та внутрішньої рівноваги. Це гарний час для фінансового планування, домашніх справ або підготовки до майбутнього робочого тижня.

У стосунках важливо уникати надмірної категоричності. Іноді компроміс принесе значно більше користі, ніж наполегливе відстоювання власної позиції.

Стрільці стануть одними з головних фаворитів цього дня. Місяць у вашому знаку подарує енергію, оптимізм і бажання відкривати нові можливості. Це чудовий час для подорожей, активного відпочинку, навчання, спорту та зустрічей із людьми, які надихають.

Ваші слова матимуть особливу вагу, тому не бійтеся ділитися ідеями. Водночас ретроградний Меркурій радить уважно ставитися до деталей, якщо домовленості стосуються фінансів або документів.

Козорогам день допоможе впорядкувати думки й визначити головні цілі на найближчий час. Субота добре підходить для стратегічного планування, аналізу витрат і завершення справ, які давно чекали на вашу увагу.

Увечері варто повністю відволіктися від роботи. Спокійний відпочинок або прогулянка на природі допоможуть швидко відновити сили.

Для Водоліїв субота відкриє нові можливості у спілкуванні. Ви легко знайдете однодумців або отримаєте цікаву інформацію, яка стане корисною вже найближчим часом. День сприятиме творчості, командній роботі та обговоренню майбутніх проєктів.

Не поспішайте з дорогими покупками. Якщо рішення можна відкласти на кілька днів, саме так і варто зробити.

Рибам субота принесе відчуття внутрішньої гармонії. Це хороший день для творчості, читання, навчання, духовного розвитку або спокійного відпочинку з близькими людьми. Якщо останнім часом бракувало натхнення, сьогодні воно може повернутися.

У фінансових питаннях краще дотримуватися вже складеного плану й уникати імпульсивних витрат.

Чого очікувати від дня – суботи, 25 липня 2026 року

Субота пройде під впливом двох гармонійних енергій – Сонця у Леві та Місяця у Стрільці. Це поєднання сприятиме активному відпочинку, творчості, навчанню, подорожам і новим знайомствам. День надихатиме виходити за межі звичних сценаріїв, відкривати нові можливості й сміливо дивитися в майбутнє.

Особливо вдало складатимуться справи, пов'язані з особистим розвитком, освітою, культурними заходами та спільним відпочинком із родиною чи друзями. Якщо давно планували невелику поїздку або хотіли присвятити час своєму хобі, саме субота стане гарною нагодою.

Попри загалом позитивний фон, ретроградний Меркурій продовжить вимагати уважності. Під час покупок, бронювання поїздок, оформлення документів чи важливих домовленостей краще ще раз перевірити всі деталі. Поєднання ентузіазму зі здоровою обережністю стане головною запорукою успіху цього дня.

Найсприятливіші знаки дня

♌ Лев – Сонце у вашому знаку допоможе проявити лідерські якості, творчість і впевненість.

– Сонце у вашому знаку допоможе проявити лідерські якості, творчість і впевненість. ♐ Стрілець – Місяць у вашому знаку відкриє нові можливості для подорожей, навчання, знайомств і особистого розвитку.

– Місяць у вашому знаку відкриє нові можливості для подорожей, навчання, знайомств і особистого розвитку. ♈ Овен – день сприятиме активним діям, спорту, новим проєктам і реалізації сміливих ідей.

На що варто звернути увагу всім знакам

Використайте вихідний для відпочинку, навчання або зміни обстановки.

Не поспішайте з дорогими покупками чи фінансовими зобов'язаннями.

Будьте відкритими до нових знайомств – випадкова розмова може виявитися початком перспективної співпраці.

Не забувайте про баланс між активністю та відновленням сил.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.