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Українець розкрив вартість комфортного життя у Польщі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Емігрант поділився своїми витратами у Польщі
колаж: glavcom.ua

Українець розповів, скільки коштує життя родини з дітьми у Вроцлаві

Українець Віталій з родиною мешкає у Вроцлаві. Щомісяця він підсумовує витрати за місяць, чим поділився у своєму блозі у TikTok. Про це пише «Главком».

Кредит і комунальні послуги

Віталій з родиною придбав квартиру у Польщі в кредит. Тож кожного місяця він сплачує за житло zł3,2 тис. З цієї суми zł2,1 тис. йде на оплату кредиту та zł1,1 тис. – на комунальні послуги.

Дитячий садок

Віталій має дітей. Вони ходять у приватний дитячий садок, який є платним. Кожного місяця батько сплачує zł1,3–1,4 тис.

Інші витрати

На пальне за місяць українець у Польщі витратив zł1 тис. Окремою витратою є їжа. «Окрім того, що дружина кожні два дні бігає в магазини, ми ще купуємо фастфуд. На місяць zł2,5 тис. Раніше було менше», – розповів він.

Побутові витрати, одяг, розваги – zł1 тис. Оплата рахунків за інтернет та мобільний зв'язок – ще zł2 тис. Непередбачувані витрати – zł500. Усього за місяць родина українців у Польщі витрачає zł10 тис. (115 тис. грн).

До слова, киянка Софія разом із хлопцем виїхала з України до Польщі. Українка розповіла, скільки їй коштував переїзд до Варшави. Софія виїжджала з Києва трансфером прямо до Варшави, який коштував близько 15 тис. грн.

Також повідомлялося, українка Іванна мешкає у Вроцлава та ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох

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Теги: Польща українці за кордоном гроші еміграція

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