Найавторитетніший гороскоп на 1 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Субота пройде під впливом Місяця у Рибах, який сприятиме відпочинку, творчості, щирому спілкуванню та внутрішній гармонії

1 серпня 2026 року астрологи радять уповільнити темп і приділити більше часу собі та близьким. Місяць у Рибах створюватиме сприятливу атмосферу для відпочинку, творчості, сімейних зустрічей і занять, які допомагають відновити емоційний баланс. Це хороший день, щоб відволіктися від щоденної метушні й прислухатися до власної інтуїції.

Водночас ретроградний Меркурій у Раку нагадує не поспішати з важливими фінансовими рішеннями, великими покупками чи оформленням документів. Найкраще присвятити день спокійному дозвіллю, спілкуванню з рідними та плануванню майбутніх справ без зайвого поспіху.

Що прогнозують астрологи на 1 серпня 2026 року

Перший день серпня буде сприятливим для відпочинку, творчості та відновлення внутрішніх ресурсів. Місяць у Рибах підсилить інтуїцію, емпатію та бажання допомагати іншим. День добре підходить для прогулянок, подорожей, культурного дозвілля, читання, занять мистецтвом або сімейних зустрічей.

Попри загалом гармонійну атмосферу, ретроградний Меркурій радить уважно ставитися до фінансових питань і не поспішати з рішеннями, які можуть мати довгострокові наслідки. Якщо виникнуть непорозуміння, краще спокійно все обговорити, ніж реагувати емоційно.

Головна тема дня

Відновлення сил, внутрішня гармонія та довіра до інтуїції.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце: Лев ♌

Лев ♌ 🌙 Місяць: Риби ♓

Риби ♓ ☿ Меркурій: ретроградний у Раку ♋

ретроградний у Раку ♋ ♄ Сатурн: ретроградний

ретроградний ♆ Нептун: Риби ♓

Риби ♓ Енергетика дня: спокій, творчість, інтуїція, емоційна рівновага.

Кольори дня

Блакитний, лавандовий, білий.

Щасливі числа

2, 8, 17, 30.

Сприятливий час

10:00 – 13:00 – для сімейних справ, творчості та відпочинку.

17:00–20:00 – для романтичних зустрічей, спілкування та планування майбутнього.

Гороскоп на 1 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Субота стане для Овнів можливістю зменшити темп після насиченого робочого тижня. Якщо залишилися невеликі справи або домашні обов'язки, краще виконати їх у першій половині дня, щоб надалі не повертатися до них. Не варто брати на себе більше, ніж справді необхідно — сьогодні ефективніше діяти без поспіху.

Особисте життя вимагатиме більше уваги й щирості. Близькі люди оцінять вашу підтримку та готовність вислухати. Вечір чудово підійде для відпочинку, сімейної вечері або прогулянки, яка допоможе відновити сили.

Для Тельців день буде сприятливим для домашніх справ, планування бюджету та наведення ладу. Ви зможете спокійно завершити те, що відкладали, не відчуваючи зайвого тиску. Якщо виникне потреба зробити покупку, уважно перевіряйте всі деталі й не приймайте рішення під впливом емоцій.

У другій половині дня захочеться більше часу провести з родиною або друзями. Щире спілкування й спільний відпочинок допоможуть покращити настрій і створити приємну атмосферу. Самотнім Тельцям день може подарувати цікаве знайомство.

Близнюкам субота принесе нові враження та цікаве спілкування. Це гарний день для коротких поїздок, зустрічей із друзями, читання або навчання. Водночас через ретроградний Меркурій варто уважніше ставитися до деталей, особливо якщо плануєте бронювання чи оформлення документів.

В особистому житті день сприятиме відкритим розмовам і теплим емоціям. Якщо давно хотіли приділити час близькій людині, зараз для цього буде слушний момент. Не перевантажуйте себе інформацією – залиште час і для повноцінного відпочинку.

Ракам субота допоможе відновити емоційну рівновагу та відчути підтримку близьких. День добре підходить для домашніх справ, планування сімейних зустрічей або спокійного відпочинку. Якщо виникне необхідність вирішити фінансове питання, краще не поспішати й уважно перевірити всі умови.

У другій половині дня варто більше прислухатися до власних відчуттів. Прогулянка, творче заняття або щира розмова з рідними допоможуть зняти втому й налаштуватися на позитивний початок нового місяця.

Левам день подарує гарний настрій і бажання бути в центрі уваги. Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, оптимізм і прагнення реалізувати цікаві ідеї. Субота чудово підходить для відпочинку, зустрічей із друзями, сімейних свят або творчих занять.

У стосунках важливо проявити більше уважності до почуттів інших людей. Щирість і готовність до компромісу допоможуть уникнути дрібних непорозумінь. Вечір буде особливо сприятливим для романтичної атмосфери та приємного спілкування.

Для Дів субота стане днем спокійного завершення дрібних справ і турботи про власне самопочуття. Якщо давно планували навести лад удома або впорядкувати особисті справи, сьогодні це вдаватиметься легко. Намагайтеся не перевантажувати себе зайвими обов'язками.

Друга половина дня добре підходить для відпочинку, читання, творчості чи зустрічі з людьми, поруч із якими ви почуваєтеся комфортно. Спокійний ритм допоможе швидше відновити сили перед новим тижнем.

Терезам субота подарує можливість відволіктися від робочих турбот і присвятити час тому, що справді приносить задоволення. День буде сприятливим для планування майбутніх справ, культурного відпочинку, творчих занять і спілкування з людьми, які надихають. Якщо виникнуть організаційні питання, вирішуйте їх спокійно й без поспіху.

В особистому житті на перший план вийдуть щирість і взаєморозуміння. Гарний час для романтичної зустрічі, сімейної вечері або відвертої розмови. Самотні Терези можуть несподівано познайомитися з людиною, яка залишить приємне враження.

Скорпіонам субота допоможе завершити дрібні справи, які накопичилися протягом тижня. День буде вдалим для домашніх клопотів, фінансового планування та наведення порядку. Не варто поспішати з великими покупками або важливими рішеннями – ретроградний Меркурій радить усе ще раз уважно перевірити.

У другій половині дня бажано приділити більше часу близьким людям. Відверта розмова або спільний відпочинок допоможуть зміцнити стосунки. Вечір також сприятиме спокійним прогулянкам, читанню чи улюбленому хобі.

Для Стрільців субота стане днем нових вражень і приємних зустрічей. Якщо давно планували невелику подорож, відпочинок на природі або зустріч із друзями, обставини складуться вдало. Нова інформація чи цікава розмова можуть підказати перспективну ідею на майбутнє.

У стосунках важливо бути уважними до емоцій близьких. Не поспішайте давати поради – іноді достатньо просто вислухати. Вечір чудово підходить для творчості, перегляду фільму або спокійного сімейного дозвілля.

Козорогам варто використати суботу для повноцінного відпочинку й відновлення сил. Якщо залишилися невирішені побутові питання, краще впоратися з ними в першій половині дня, а потім дозволити собі змінити обстановку. День також буде вдалим для планування бюджету та майбутніх покупок.

Увечері захочеться більше часу провести з родиною або найближчими друзями. Спокійне спілкування допоможе відновити внутрішню рівновагу. Намагайтеся не перевантажувати себе думками про роботу – вихідний має стати часом для перезавантаження.

Водоліям субота принесе натхнення та бажання спробувати щось нове. День сприятиме творчим проєктам, навчанню, зустрічам із друзями та плануванню майбутніх подорожей. Ваші нестандартні ідеї можуть знайти підтримку, навіть якщо спочатку здаватимуться надто сміливими.

В особистому житті варто більше довіряти власним почуттям. Спільний відпочинок або цікава розмова допоможуть зміцнити стосунки. Не поспішайте з висновками, якщо виникне неоднозначна ситуація – уже найближчим часом усе стане зрозумілішим.

Риби стануть головними фаворитами цього дня, адже Місяць перебуватиме у вашому знаку. Ви відчуєте приплив натхнення, внутрішнього спокою та бажання займатися тим, що приносить справжнє задоволення. Це чудовий час для творчості, відпочинку, духовних практик або спілкування з природою.

В особистому житті день сприятиме романтиці, теплим зустрічам і щирим розмовам. Інтуїція допоможе краще зрозуміти себе й людей поруч, але під час ухвалення важливих рішень усе ж варто спиратися не лише на емоції, а й на перевірені факти.

Чого очікувати від дня – суботи, 1 серпня 2026 року

Перший день серпня стане гарним часом для відпочинку, відновлення сил і спілкування з близькими. Місяць у Рибах створюватиме спокійну атмосферу, яка сприятиме творчості, романтичним зустрічам, сімейному дозвіллю та переосмисленню особистих цілей. Якщо останнім часом ви працювали без перепочинку, саме сьогодні варто дозволити собі сповільнитися.

Водночас ретроградний Меркурій нагадуватиме про необхідність уважно ставитися до фінансових питань, документів і домовленостей. День більше підходить для планування, ніж для остаточних рішень або дорогих покупок.

Субота також буде сприятливою для благодійності, творчості, відпочинку на природі та всього, що допомагає відновити внутрішню рівновагу й налаштуватися на позитивний початок нового місяця.

Найсприятливіші знаки дня

♓ Риби – Місяць у вашому знаку посилить інтуїцію, творчість і допоможе знайти внутрішню гармонію.

♌ Лев – Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, гарний настрій і прагнення до самовираження.

♎ Терези – день сприятиме спілкуванню, романтичним зустрічам і творчим починанням.

День найкраще підходить для

сімейного відпочинку;

творчих занять і саморозвитку;

прогулянок і поїздок на природу;

романтичних зустрічей;

планування серпня;

відновлення сил і емоційної рівноваги.

Від чого краще утриматися

поспішних фінансових рішень;

дорогих імпульсивних покупок;

конфліктів через дрібниці;

перевтоми у вихідний день;

надмірної довірливості до неперевіреної інформації;

обіцянок, які буде складно виконати.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві підтримує оптимізм, творчість і прагнення проявити свої найкращі якості.

🌙 Місяць у Рибах посилює інтуїцію, емпатію, уяву та потребу у внутрішній гармонії.

☿ Ретроградний Меркурій у Раку радить уважно ставитися до документів, покупок і фінансових рішень.

♄ Ретроградний Сатурн сприяє завершенню старих справ і переоцінці довгострокових планів.

♆ Нептун у Рибах підсилює творче мислення та емоційну чутливість, але закликає не плутати інтуїцію з ілюзіями.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.