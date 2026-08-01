Емігрантка назвала недоліки та переваги життя у Німеччині

Однією з головних переваг у Німеччині українка вважає захист орендарів

Українка Вікторія Москаленко переїхала до Німеччини з трьома дітьми, звідки транслює своє життя в еміграції. Блогерка розповіла, які недоліки та переваги цієї країни вона помітила за декілька років життя. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки.

Мінуси життя в Німеччині

Вікторія Москаленко на Gaufest Bayern у Баварії фото: Іnstagram.com/moskalenko_viki

Мовний бар'єр

Вікторія Москаленко зауважила, що першим і головним мінусом життя у Німеччині для емігрантів є незнання мови. «Перший мінус, звичайно – це мова. Ти майже нічого не знаєш і не розумієш. Добре, якщо володієш англійською, вона хоча б трохи допомагає. Але без знання німецької тут дуже важко», – зазначила вона.

Високі податки

Ще одним недоліком Німеччини українка називає високі податки. Однак частина її зарплати йде на сплату податків, друга – на житло, а третя – на повсякденні витрати.

«Хоча варто сказати, що для нас податки здаються високими, але для німців це має свої переваги: у старості вони отримують хороше забезпечення й можуть майже ні в чому собі не відмовляти. Тож це, скоріше, перевага», – сказала авторка відео.

Бюрократія

За словами українки, у Німеччині вирішення певних питань потребує багато документів, а їхня кількість вразила блогерку. Крім цього, Вікторія Москаленко зауважила, що у цій країні всі процеси просуваються «дуже повільно».

«Наприклад, щоб оформити банківську картку, потрібно подати заявку, потім поштою приходить PIN-код, окремо пароль, потім сама картка. Усе це може тривати місяць-півтора. Я вже не кажу про запис до лікарів – це взагалі окрема історія. Реально тут усе дуже повільно. Саме це мене найбільше дратувало на початку», – зізналася вона.

Плюси життя в Німеччині

Оренда житла

Найголовнішою перевагою у Німеччині Вікторія Москаленко вважає захист орендарів: «Перший великий плюс – це те, що в орендованій квартирі тебе офіційно прописують. Закон захищає орендаря, тому просто так виселити людину практично неможливо. Це дуже класно».

Сортування сміття

Як розповіла українка, у Німеччині їй дуже подобається система сортування сміття. «Насправді це зовсім не складно, зате дуже корисно. І для екології добре, і для людей зручно, адже для різних відходів є окремі контейнери. Для мене це справді великий плюс», – сказала жінка.

Правила для власників собак

Вікторія Москаленко має собаку, тож вона звернула увагу на правила вигулу тварин у Німеччині. Їй сподобалося те, що всі господарі чотирилапих прибирають за своїми улюбленцями, оскільки за це передбачений штраф.

«Оскільки в мене є собака, ще один плюс – це те, що всі власники прибирають за своїми тваринами. Якщо цього не зробити, можна отримати штраф. Тут люди відповідально ставляться до цього», – вважає блогерка.

Відчуття безпеки

Ще однією важливою перевагою для українки у Німеччині було відчуття безпеки. «Не знаю, як у великих містах, але ми живемо в невеликому містечку Шлехін у Баварії, неподалік від Австрії, і тут справді дуже спокійно. Наші п'ять велосипедів стоять біля будинку, і ніхто їх не чіпає. Я навіть не замикаю квартиру, коли йду, і не переживаю, що хтось щось украде. Саме там, де ми живемо, я почуваюся дуже безпечно, і це мені найбільше подобається», – поділилася емігрантка.

Також Вікторія Москаленко зазначила, що ще однією перевагою у Німеччині є якісні дороги. За її словами, їздити ними є «справжнім задоволенням».

Нагадаємо, українка Анна, яка мешкає в Німеччині вже понад два роки, й досі шокована цінами на життя в цій країні. Жінка порахувала свої витрати та розповіла, скільки коштує місяць життя в Німеччині.