Найавторитетніший гороскоп на 31 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

П'ятниця пройде під знаком переходу від активного спілкування до внутрішньої гармонії. Місяць змінить знак, тому день поєднає продуктивність, творчість і бажання приділити більше часу собі та близьким

31 липня 2026 року стане днем поступової зміни настрою. До переходу Місяця у знак Риб астрологи рекомендують вирішувати робочі питання, проводити переговори та завершувати важливі справи. Друга половина дня буде сприятливою для творчості, відпочинку, романтичних зустрічей і відновлення емоційної рівноваги.

Сонце у Леві підтримуватиме впевненість і бажання рухатися вперед, а ретроградний Меркурій закликатиме не поспішати з фінансовими рішеннями та уважно перевіряти документи. День добре підходить для підбиття підсумків робочого тижня та планування найближчих вихідних.

Що прогнозують астрологи на 31 липня 2026 року

П'ятниця поєднає дві різні енергетики. Перша половина дня, коли Місяць ще перебуватиме у Водолії, буде вдалою для професійної діяльності, командної роботи, навчання та обговорення нових ідей. Це гарний час для завершення важливих завдань і підготовки до наступного тижня.

Після переходу Місяця у Риби на перший план вийдуть інтуїція, емпатія та творчість. Астрологи радять більше прислухатися до власних відчуттів, проводити час із близькими людьми та уникати конфліктів. Попри позитивний емоційний фон, ретроградний Меркурій і надалі вимагатиме уважності до деталей.

Головна тема дня

Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти. Саме баланс між емоціями та здоровим глуздом допоможе ухвалити правильні рішення.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце: Лев ♌

Лев ♌ 🌙 Місяць: Водолій → Риби ♒➡️♓

Водолій → Риби ♒➡️♓ ☿ Меркурій: ретроградний у Раку ♋

ретроградний у Раку ♋ ♄ Сатурн: ретроградний

ретроградний Енергетика дня: інтуїція, творчість, спілкування, завершення справ.

Кольори дня

Лавандовий, бірюзовий, золотий.

Щасливі числа

4, 12, 21, 31.

Сприятливий час

09:00 – 11:30 – для роботи, переговорів і важливих справ.

16:00 – 19:00 – для творчості, відпочинку, зустрічей із близькими та особистих проєктів.

Гороскоп на 31 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

П'ятниця допоможе Овнам успішно завершити робочий тиждень і розставити пріоритети. У першій половині дня вдало вирішуватимуться професійні питання, переговори та справи, які вимагали швидкої реакції. Ваша енергія й рішучість допоможуть досягти бажаного результату, якщо не поспішатимете з висновками.

У другій половині дня варто приділити більше уваги особистому життю та власному емоційному стану. Відверта розмова з близькою людиною або спокійний відпочинок допоможуть відновити сили. Не перевантажуйте себе зайвими справами напередодні вихідних.

Для Тельців день стане вдалим для завершення фінансових і робочих питань. Ваш практичний підхід допоможе швидко знайти правильне рішення, а уважність до деталей дозволить уникнути прикрих помилок. Якщо плануєте великі покупки, не забудьте ще раз перевірити всі умови.

Увечері варто більше часу провести з родиною або друзями. Спокійна атмосфера, щира розмова чи невелика прогулянка допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Не відмовляйтеся від можливості трохи сповільнити темп і відпочити.

Близнюкам п'ятниця принесе цікаві зустрічі, нові контакти та корисні ідеї. Перша половина дня буде вдалою для навчання, переговорів і роботи з інформацією. Ваші комунікабельність і відкритість допоможуть знайти підтримку для перспективного задуму.

Після обіду більше уваги варто приділити власним відчуттям і близьким людям. День сприятиме відвертим розмовам, творчим заняттям і плануванню відпочинку. Довіряйте інтуїції, але не забувайте перевіряти важливу інформацію.

Ракам день допоможе впорядкувати справи та завершити робочий тиждень без зайвого поспіху. У першій половині дня добре вирішуватимуться фінансові питання, оформлення документів і сімейні справи. Терпіння та уважність допоможуть досягти хорошого результату.

Увечері емоційний фон стане м'якшим і спокійнішим. Це чудовий час для спілкування з близькими, сімейної вечері або улюбленого хобі. Намагайтеся не повертатися до старих образ – краще зосередитися на тому, що приносить позитивні емоції.

Левам п'ятниця подарує можливість проявити свої лідерські якості та завершити важливі проєкти на позитивній ноті. Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, харизму та прагнення до нових досягнень. День добре підходить для презентацій, переговорів і професійних ініціатив.

У другій половині дня варто трохи знизити темп і приділити увагу особистому життю. Відпочинок із родиною, романтична зустріч або творче захоплення допоможуть відновити енергію та налаштуватися на приємні вихідні.

Для Дів п'ятниця стане продуктивним днем, коли уважність і системність допоможуть швидко завершити накопичені справи. Особливо вдало складатимуться питання, пов'язані з документами, фінансами та організацією роботи. Ваші професійні якості можуть отримати заслужене визнання.

Ближче до вечора варто дозволити собі перепочинок. Спокійна атмосфера, читання, прогулянка або зустріч із близькими людьми допоможуть відновити сили та завершити тиждень із гарним настроєм.

Терезам п'ятниця відкриє нові можливості для професійного розвитку та ділового спілкування. У першій половині дня вдало проходитимуть переговори, обговорення проєктів і вирішення організаційних питань. Ваше вміння знаходити компроміс допоможе зміцнити стосунки з колегами та партнерами. Якщо з'явиться можливість проявити ініціативу, не варто її втрачати.

Після обіду варто переключитися на особисте життя. Відверта розмова з близькою людиною допоможе краще зрозуміти одне одного, а спільні плани на вихідні подарують гарний настрій. Самотнім Терезам день може принести цікаве знайомство або несподіваний знак уваги.

Скорпіонам цей день допоможе успішно завершити справи, які потребували максимальної концентрації. Ваші наполегливість і дисципліна дозволять досягти хороших результатів у роботі, а уважність до деталей допоможе уникнути прикрих помилок. Великі фінансові рішення краще приймати лише після повторної перевірки всіх умов.

В особистому житті не варто накопичувати образи чи невдоволення. Відвертий діалог принесе більше користі, ніж мовчання. Увечері знайдіть час для відпочинку – він допоможе відновити сили після насиченого тижня.

Стрільцям п'ятниця принесе цікаві професійні пропозиції та нові ідеї. День буде сприятливим для навчання, ділових зустрічей, творчої роботи та планування майбутніх проєктів. Якщо давно хотіли розпочати щось нове, саме зараз варто зробити перший крок.

Друга половина дня подарує більше легкості та позитивних емоцій. Зустріч із друзями, коротка подорож або сімейний відпочинок допоможуть відволіктися від робочих турбот. Не бійтеся змінити звичний ритм – це принесе натхнення.

Козорогам день допоможе поставити логічну крапку в робочому тижні. Ви легко впораєтеся з організаційними питаннями, фінансовими розрахунками та справами, які вимагали терпіння. Ваш професіоналізм не залишиться непоміченим, а виконана сьогодні робота стане хорошою основою для майбутніх успіхів.

Увечері варто дозволити собі трохи перепочити. Проведіть час із родиною або людьми, яким довіряєте. Спокійний відпочинок допоможе відновити енергію та налаштуватися на вихідні без зайвого напруження.

Водолії залишатимуться серед головних фаворитів дня. До переходу Місяця в Риби його перебування у вашому знаку підтримуватиме креативність, нестандартне мислення та бажання розширювати коло спілкування. День буде особливо вдалим для командної роботи, презентацій, обговорення нових проєктів і професійних знайомств.

У другій половині дня варто більше прислухатися до власних відчуттів і не перевантажувати себе зайвими справами. Знайдіть час для творчості, прогулянки чи спокійної розмови з близькими. Саме такі моменти допоможуть відновити внутрішню гармонію.

Для Риб друга половина дня стане особливо сприятливою, адже Місяць перейде у ваш знак і посилить інтуїцію, чутливість та творчий потенціал. Робочі питання краще вирішити до обіду, а після цього можна зосередитися на справах, які потребують натхнення, уважності та нестандартного підходу.

В особистому житті день сприятиме теплим зустрічам, романтичним моментам і щирому спілкуванню. Довіряйте своїм відчуттям, але не дозволяйте емоціям повністю керувати рішеннями. Спокійний вечір допоможе завершити липень із відчуттям внутрішньої рівноваги.

Чого очікувати від дня – п'ятниці, 31 липня 2026 року

Останній день липня поєднає активність першої половини доби та більш спокійну атмосферу вечора. Поки Місяць перебуватиме у Водолії, найкраще завершувати робочі справи, проводити переговори, обговорювати нові ідеї та планувати майбутні проєкти. Це гарний час для співпраці, навчання та пошуку нестандартних рішень.

Після переходу Місяця у Риби день набуде більш емоційного й творчого характеру. Зросте бажання приділити увагу родині, коханим, відпочинку та власному внутрішньому стану. Це сприятливий момент для творчості, духовного розвитку та підбиття підсумків місяця.

Попри загалом позитивний астрологічний фон, ретроградний Меркурій радить уважно ставитися до документів, фінансових операцій і важливих домовленостей. Спокійний, виважений підхід допоможе уникнути непорозумінь.

Найсприятливіші знаки дня

♓ Риби – перехід Місяця у ваш знак посилить інтуїцію, емоційну рівновагу та творчі здібності.

♌ Лев – Сонце у вашому знаку сприятиме професійним успіхам, упевненості та яскравому самовираженню.

♒ Водолій – перша половина дня стане чудовим часом для нових знайомств, переговорів і реалізації перспективних ідей.

День найкраще підходить для:

завершення робочих справ і підбиття підсумків тижня;

переговорів і командної роботи;

навчання та творчих проєктів;

планування серпня й нових цілей;

сімейного відпочинку та романтичних зустрічей;

відновлення сил і внутрішньої рівноваги.

Від чого краще утриматися:

поспішного підписання документів;

великих необдуманих покупок;

суперечок через дрібниці;

емоційних фінансових рішень;

надмірного навантаження наприкінці робочого тижня;

поспішних висновків без перевірки фактів.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві підтримує впевненість, творчість і прагнення досягати поставлених цілей.

🌙 Місяць переходить із Водолія у Риби, зміщуючи акцент із активного спілкування на інтуїцію, емоційну рівновагу та творчість.

☿ Ретроградний Меркурій у Раку радить уважно перевіряти документи, інформацію та фінансові домовленості.

♄ Ретроградний Сатурн сприяє завершенню старих справ, переоцінці планів і відповідальному ставленню до майбутніх рішень.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.