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Новий керівник Міноборони Євген Хмара вперше розповів про своїх синів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Євген Хмара очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ
фото: СБУ

Хмара назвав особисту мету щодо завершення війни

Виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара поділився особистим. Він згадав про своїх синів та брата. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Хмари Лорі Лумер, яка прибула до України.

У розмові з Лорою Лумер Євген Хмара обговорював різні теми стосовно війни в Україні, нової посади, зокрема й особисте життя. Наприкінці розмови Хмара заговорив про свою родину. Спочатку генерал-майор СБУ розповів про свого брата. Він загинув на війні.

Євген Хмара розповів про свою родину в інтервʼю Лорі Лумер
Євген Хмара розповів про свою родину в інтервʼю Лорі Лумер
фото: Laura Loomer / X

Також Євген Хмара розповів, що має двох синів. Хлопцям девʼять та 11 років. Тож для батька важливими є якнайшвидше закінчити війну.

Зокрема, він має особисту мету у цій війні, Хмара хоче, аби бойові дії припинилися до того, як його сини досягнуть призовного віку. Євген Хмара хоче, щоб його діти не йшли на війну, а допомагали відбудовувати Україну.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському виданню Loomered, яке належить блогерці Лорі Лумер, тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара пояснив принципову різницю між російськими та українськими ударами: Москва свідомо тероризує цивільне населення, тоді як Київ б'є по військово-промисловому комплексу ворога.

Зазначимо, Володимир Зеленський офіційно змінив вище військове керівництво. З 20 липня Євген Хмара тимчасово виконує обов’язки міністра оборони. До цього він очолював Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. До цього він очолював Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Водночас Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, а Андрія Гнатова – з посади начальника Генерального штабу. Новим головкомом став Михайло Драпатий, Генштаб очолив Ігор Скибюк.

Також «Главком» розповідав, що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, який одружений та має двох дітей. Одним із гучних вчинків Драпатого є те, як він 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі.

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Теги: Євген Хмара СБУ діти Євген Хмара

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