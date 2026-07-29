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Дослідження учня з Одеси потрапило на аерокосмічну конференцію у Франції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микита Колєсніков створив проєкт, який популяризує науку та об'єднує молодих науковців з усього світу
фото: Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Микита Колеснік є учнем Одеського ліцею №117

На аерокосмічній конференції у Франції буде представлено дослідження учня 11-го класу Микити Колєсніка з Одеси. Юнак провів наукову роботу у сфері аерокосмічної інженерії та матеріалознавства. Про це пише «Главком» із посиланням на Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Так, дослідження Микити Колєсніка оцінюватимуть на 16-й міжнародній аерокосмічній конференції. Зокрема, навіть для досвідчених науковців потрапити на цей захід зі своєю роботою є великим досягненням.

«European Aeronautics Science Network – це головний науковий форум Європи, де зустрічаються провідні авіаційні інженери, космічні дослідники та розробники новітніх технологій. Потрапити сюди зі своєю доповіддю – вагоме досягнення навіть для досвідчених вчених із докторськими ступенями, а для українського школяра – це абсолютний прорив та можливість виступити нарівні з тими, хто прямо зараз створює майбутнє світової авіації та космонавтики», – розповіли у департаменті.

Крім цього, Микита Колєснік створив наукову статтю про композитні матеріали для авіації у рамках міжнародної дослідницької програми. Його роботу опублікують у журналі National High School Journal of Science.

Як відомо, Микита Колєснік є учнем Одеського ліцею №117. Серед здобутків школяра також згадується STEM-платформа Exores, яку він заснував. Цей проєкт популяризує науку та об'єднує науковців з усього світу.

«Микита очолює проєкт Solystrum, присвячений математичному моделюванню та інноваціям у космічній енергетиці – напряму, який розробляє нові джерела та способи передачі енергії для майбутніх космічних місій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, десятикласник із Закарпаття Роман Козак здобув перемогу на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані. Роман Козак виборов «золото» у змаганнях, де учню склали конкуренцію ще 360 юних учасників з понад 90 країн світу. 

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Теги: вчені космос наука Одеса Франція школярі

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Дослідження учня з Одеси потрапило на аерокосмічну конференцію у Франції
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