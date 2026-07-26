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Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 27 липня – 2 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Останній тиждень липня та початок серпня проходитимуть під знаком дисципліни, переосмислення планів і нових можливостей. Сонце у Леві закликатиме діяти сміливо, а ретроградний Меркурій – не забувати про уважність до деталей

Тиждень із 27 липня до 2 серпня 2026 року стане періодом, коли доведеться поєднати активність із розсудливістю. Сонце у Леві сприятиме творчості, професійному розвитку та бажанню заявити про себе, тоді як ретроградний Меркурій у Раку вимагатиме уважно перевіряти інформацію, документи й фінансові рішення.

На початку тижня Місяць у Козорозі допоможе навести лад у справах і визначити головні цілі. Ближче до вихідних енергетика стане більш легкою та творчою, відкриваючи можливості для нових знайомств, відпочинку й особистого розвитку.

Що прогнозують астрологи на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року

Цей тиждень сприятиме довгостроковому плануванню, завершенню старих справ і підготовці до нових проєктів. Початок буде особливо продуктивним для професійних завдань, роботи з документами та фінансового планування. У середині тижня зросте потреба у спілкуванні, обміні ідеями та пошуку нестандартних рішень. Наприкінці тижня багато хто відчує приплив енергії та бажання діяти рішучіше.

Ретроградний Меркурій не радить поспішати з дорогими покупками, підписанням важливих угод чи зміною роботи. Якщо рішення можна відкласти на кілька днів або ще раз перевірити інформацію, саме так і варто зробити.

Головна тема тижня

Час будувати фундамент майбутніх успіхів. Це період, коли найбільших результатів досягнуть ті, хто мислитиме стратегічно, не поспішатиме з висновками та буде готовий працювати на перспективу.

Астрологічна картина тижня

  • ☀️ Сонце: Лев ♌
  • 🌙 Місяць: Козоріг → Водолій → Риби → Овен
  • Меркурій: ретроградний у Раку ♋
  • Сатурн: ретроградний
  • Енергетика тижня: дисципліна, відповідальність, творчість, перегляд планів, нові можливості.

Кольори тижня

Золотий, темно-синій, смарагдовий.

Щасливі числа тижня

4, 8, 17, 21, 27.

Найсприятливіші дні

30 липня (четвер) та 2 серпня (неділя) – для важливих зустрічей, творчих проєктів і планування.

Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Для Овнів тиждень стане часом професійної активності. На початку періоду доведеться вирішувати багато практичних питань, але вже ближче до вихідних ви відчуєте, що всі зусилля починають приносити результат. Не бійтеся брати на себе відповідальність – саме це допоможе зміцнити ваші позиції.

В особистому житті можливі приємні новини або знайомства. Важливо не поспішати з висновками та більше слухати співрозмовника.

Телець
20 квітня –
20 травня

Тельцям тиждень подарує можливість стабілізувати фінансову ситуацію. Гарний час для перегляду бюджету, планування великих покупок і завершення домашніх справ. На роботі не виключені цікаві пропозиції, але остаточні рішення краще ухвалювати після ретельного аналізу.

Наприкінці тижня знайдіть час для відпочинку з родиною – це допоможе відновити сили.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Близнюкам доведеться багато спілкуватися. Нові знайомства можуть виявитися корисними для кар'єри або майбутніх проєктів. Водночас ретроградний Меркурій радить уважно перевіряти інформацію та не покладатися лише на усні домовленості.

У другій половині тижня можливі цікаві новини, пов'язані з навчанням або подорожами.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам цей тиждень допоможе визначити справжні пріоритети. Ви відчуєте потребу більше часу приділяти сім'ї, дому та особистому комфорту. У професійній сфері не варто поспішати зі змінами – краще завершити розпочаті справи.

Фінансові питання потребуватимуть особливої уважності. Не варто ризикувати великими сумами.

Лев
23 липня –
22 серпня

Леви залишатимуться серед головних фаворитів тижня. Сонце у вашому знаку посилить упевненість, харизму та бажання реалізувати амбітні ідеї. Це чудовий період для творчості, публічних виступів, переговорів і старту особистих проєктів.

Головне – не переоцінювати власні сили й залишати час для відпочинку.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів тиждень буде продуктивним і насиченим. Ви легко впораєтеся із завданнями, які потребують уважності та системного підходу. Саме зараз можна закласти основу для майбутніх професійних успіхів.

Не забувайте про здоров'я та баланс між роботою й відпочинком.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Для Терезів цей тиждень стане сприятливим для переговорів, співпраці та пошуку компромісів. На початку періоду доведеться приділити більше уваги роботі й організаційним питанням, однак уже ближче до вихідних стане більше часу для особистого життя та відпочинку.

Самотні Терези можуть познайомитися з людиною, яка відіграє важливу роль у майбутньому. У фінансових питаннях варто діяти обережно та не поспішати з великими покупками.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіонам тиждень принесе можливість зміцнити свої професійні позиції. Ваші наполегливість і вміння бачити деталі допоможуть успішно завершити складні справи. Якщо керівництво запропонує новий проєкт або додаткову відповідальність, це може стати кроком до кар'єрного зростання.

В особистому житті важливо більше довіряти партнеру й уникати ревнощів без вагомих причин.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Стрільцям цей тиждень подарує чимало нових можливостей. Особливо вдало складатимуться справи, пов'язані з навчанням, подорожами, творчістю та знайомствами. Ваш оптимізм допоможе знайти рішення навіть у непростих ситуаціях.

Наприкінці тижня можливі приємні новини або запрошення, яке відкриє цікаві перспективи.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Козороги стануть одними з найуспішніших знаків цього тижня. Місяць на початку періоду допоможе вам швидко впоратися з відповідальними завданнями, а ретроградний Сатурн підкаже, які довгострокові плани потребують перегляду.

Ваш авторитет серед колег може зрости, якщо ви не боятиметеся брати на себе відповідальність. Головне – не перевтомлюватися.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Для Водоліїв це буде тиждень нових ідей і цікавих знайомств. Ви можете несподівано отримати пропозицію, яка вплине на подальший професійний розвиток. Гарний час для командної роботи, творчих проєктів і самоосвіти.

У фінансових питаннях краще не поспішати. Перед будь-якими витратами варто ще раз оцінити їхню необхідність.

Риби
19 лютого –
20 березня

Для Риб тиждень стане часом відновлення внутрішньої рівноваги. Ви відчуєте потребу більше часу проводити з людьми, які надихають і підтримують. Не варто перевантажувати себе зайвими обов'язками — іноді найкращим рішенням буде зробити паузу й переосмислити подальші кроки.

У професійній сфері можливе повернення до старих ідей або проєктів, які тепер матимуть більше шансів на успіх.

Чого очікувати від тижня 27 липня – 2 серпня 2026 року

Останній тиждень липня та перші дні серпня вимагатимуть дисципліни, уважності й готовності адаптуватися до нових обставин. Початок тижня найкраще підійде для роботи, фінансового планування, переговорів і завершення важливих справ. У цей період Місяць у Козорозі сприятиме практичному підходу до будь-яких рішень.

У середині тижня зросте потреба у спілкуванні, нових знаннях і творчості. Перехід Місяця через Водолія та Риби зробить людей більш відкритими до співпраці, а також посилить інтуїцію. Це вдалий час для навчання, пошуку нових ідей і командної роботи.

Наприкінці тижня Місяць в Овні додасть енергії та рішучості. Вихідні сприятимуть активному відпочинку, спорту, коротким подорожам і старту особистих ініціатив. Водночас ретроградний Меркурій нагадуватиме: будь-які важливі документи, фінансові питання чи домовленості потребують уважної перевірки.

⭐ Найсприятливіші знаки тижня

  • ♌ Лев – Сонце у вашому знаку відкриватиме нові можливості для кар'єрного й особистого розвитку.
  • ♑ Козоріг – початок тижня допоможе досягти значних результатів у роботі та фінансових питаннях.
  • ♐ Стрілець – тиждень принесе нові знайомства, цікаві пропозиції та перспективи для розвитку.

Тиждень найкраще підходить для:

  • планування серпня та довгострокових цілей;
  • переговорів і зміцнення ділових зв'язків;
  • навчання, підвищення кваліфікації та самоосвіти;
  • завершення старих проєктів;
  • наведення ладу у фінансах і документах;
  • творчих ініціатив і сімейного відпочинку.

Від чого краще утриматися:

  • поспішних фінансових рішень;
  • конфліктів через дрібниці;
  • імпульсивних покупок;
  • необдуманої зміни роботи чи великих життєвих планів;
  • надмірного навантаження без відпочинку;
  • ігнорування дрібних помилок у документах і домовленостях.

Астрологічні події тижня

  • ☀️ Сонце продовжує рух знаком Лева, підтримуючи творчість, лідерство та прагнення до самореалізації.
  • 🌙 Місяць пройде шлях від Козорога до Овна, тому енергетика тижня змінюватиметься від дисципліни й відповідальності до натхнення та активних дій.
  • ☿ Ретроградний Меркурій вимагатиме уважності під час підписання документів, купівлі техніки, планування подорожей і важливих переговорів.
  • ♄ Ретроградний Сатурн стане нагодою переглянути довгострокові цілі, завершити незакриті справи та позбутися того, що більше не працює.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: соціум астрологія Сонце Місяць гороскоп знаки Зодіаку

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