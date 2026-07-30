Отримала привітання від короля Чарльза III. 105-річна шотландка розкрила секрет довголіття

105-річна жінка дала пораду тим, хто хоче прожити довше

Мері Девідсон Сміт мешкає в Единбурзі (Шотландія), де вона нещодавно відсвяткувала 105-річчя. Жінка поділилася своєю історією та розкрила секрет довголіття з нагоди дня народження. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Своє 105-річчя Мері Девідсон Сміт відзначила в будинку для літніх людей. Вона отримала 105 листівок, одну з яких надіслали з Букінгемського палацу від імені короля Чарльза. Раніше вона отримувала привітання від королеви Єлизавети. «Це неймовірно! Я ще ніколи не бачила стільки листівок, і всі вони для мене», – сказала довгожителька. Вона додала, що вже планує святкування свого 106-річчя та хоче відзначити його «міцним віскі».

Мері Девідсон Сміт народилася в Кореї, однак майже все своє життя, починаючи з юних років, провела в Англії та США. Свого часу долучилася до Королівського флоту. На службі вона познайомилася з майбутнім чоловіком Чарльзом Вінардом Девідсоном Смітом. Згодом пара одружилася та переїхала до Единбурга. У подружжя народилося двоє синів. Нині Мері Девідсон Сміт має чотирьох онуків.

Мері Девідсон Сміт отримала привітання від короля Чарльза фото: The Independent

За словами пенсіонерки, секрет її довголіття криється у звичайних речах. «Я насолоджуюся ним – просто продовжую жити», – зізналася жінка. До того ж Сміт походить із родини, яка має чимало довгожителів.

«Мері – невід’ємна частина сім’ї «Мюррейсайд» і завжди охоче бере участь у різних заходах: чи то прогулянках на свіжому повітрі, чи то церковних заходах, чи то вікторинах. Вона також із задоволенням долучається до співочих занять та зустрічається з друзями під час ранкових кавових посиденьок. Команда надзвичайно рада, що нам вдалося досягти нашої мети – зібрати 105 листівок. Мері була в захваті від того, що отримала стільки любові та добрих побажань від людей з усього світу. За Мері!» – розповіла керівниця будинку для літніх людей «Мюррейсайд» Сюзанна Велш.

Марія Антонія, яка у жовтні цього року відзначить 125-річчя, стала претенденткою на звання найстарішої людини у світі. Як стверджують рідні Марії Антонії, вона народилася 8 жовтня 1901 року, попри свій поважний вік жінка залишається активною та дає собі раду самотужки, зокрема одягається та приймає ванну. Пенсіонерка розкрила секрет свого довголіття.