Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку
У Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 млрд років пробив дах житлового будинку
фото: Space

У Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 млрд років пробив дах житлового будинку

У містечку Гоупвелл у Нью-Джерсі, США, метеорит віком 4,6 млрд років минулого тижня пробив дах житлового будинку
Про це інформує Space.

Металевий на вигляд камінь впав на житловий будинок минулого тижня. Згодом, у четвер, 11 травня, учені повідомили, що це був метеорит.

«Одразу було очевидно, що це метеорит із класу камʼяних хондритів», – повідомив завідувач кафедри фізики Коледжу Нью-Джерсі Нейтан Мегі.

Метеорит, що впав у Гоупвеллі, має розмір 15 на 10 см і важить 900 г. Він пошкодив підлогу в будинку і пробив дві дірки в стелі. Знайшла його мешканка пошкодженого будинку Сьюзі Коп 8 травня близько полудня, у спальні свого батька. Камінь тоді був ще теплим. Згодом вона передала метеорит до коледжу для подальшої перевірки.

Вік каменю 4,56 млрд років. Це підтвердив експерт з метеоритів Джеррі Делані. За його словами, це означає, що камінь існує від появи Сонячної системи і є фрагментом того, що залишилося від її створення.

У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку фото 1

Також зазначають, що за попередніми оцінками, цей метеорит належить до хондритів класу LL-6. Він містить менше заліза, ніж інші подібні екземпляри. Також він принаймні на 30-40% щільніший за найпоширеніші гірські породи на Землі, як-от сланець або граніт.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явилося відео падіння метеорита, спалах якого бачили кияни над столицею України.

Читайте також: Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом
Теги: кияни будинок відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеведучий та зірковий блогер здійснив камінгаут: стався прикрий інцидент
Телеведучий та зірковий блогер здійснив камінгаут: стався прикрий інцидент
22 квiтня, 15:45
У Японії пролунав гучний вибух поблизу місця виступу прем'єра Фуміо Кісіди (відео)
У Японії пролунав гучний вибух поблизу місця виступу прем'єра Фуміо Кісіди (відео)
15 квiтня, 06:47
У мережі повідомляють, що під Мар'їною потрапили в полон 15 окупантів
ЗСУ взяли в полон десятки окупантів під Бахмутом і Мар’їнкою
15 квiтня, 20:58
У Києво-Печерській лаврі не вщухають суперечки й сутички
Ситуація у Лаврі: монах провокує керівництво, комісія опечатує корпуси (відео)
19 квiтня, 11:18
названо переможців другого півфіналу на Євробаченні-2023
Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
12 травня, 06:40
Пошуково-рятувальні роботи в Умані тривають
Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
29 квiтня, 15:28
У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті
У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті
11 травня, 13:03
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
3 травня, 15:37
Пригожин розповідає, що десятки «вагнерівців» гинуть щодня від рук ЗСУ
Пригожин в істериці розповів про «геноцид» армії РФ (відео)
10 травня, 11:18

Соціум

У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку
У Нью-Джерсі стародавній метеорит пробив дах житлового будинку
Загинули дев’ятеро пілотів: стали відомі подробиці авіатрощі в Брянській області
Загинули дев’ятеро пілотів: стали відомі подробиці авіатрощі в Брянській області
«Її не відрізнити від Чунга-Чанги»: Соловйов агресивно висловився про прессекретарку Білого дому
«Її не відрізнити від Чунга-Чанги»: Соловйов агресивно висловився про прессекретарку Білого дому
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель
У центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
22K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
14K
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
8765
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
7375
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
6153
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади

Новини

У тернопільській промзоні зафіксували ворожий приліт (оновлено)
Вчора, 23:57
Італія підтримала всі пункти української формули миру – звернення Зеленського
Вчора, 23:54
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
Вчора, 23:11
Масштабна повітряна тривога
Вчора, 22:11
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Вчора, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Вчора, 06:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту