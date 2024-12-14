На Житомирщині виконавча служба продає з аукціону шкарпетки боржника

Стартова ціна лота – 100 грн

У Бердичеві Житомирської області Державна виконавча служба арештувала у боржника п'ять пар шкарпеток і виставила їх на аукціон. На сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) вказано, що стартова ціна – 100 грн. Торги відбудуться 16 грудня.

В описі до лота уточнили, що йдеться про 5 пар літніх чоловічих шкарпеток з бирками, на яких міститься напис «MaySocks Житомир».

Нагадаємо, Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket (СЕТАМ Міністерства юстиції України) 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн.

Слід нагадати, що наприкінці червня Мін'юст призначив нового керівника «СЕТАМ».

Крім того раніше стало відомо, що Мін'юст з аукціону продає собак власників-боржників. Через це у соцмережах виник неабиякий скандал. У свою чергу керівник СЕТАМ повідомив, що собак можуть виставити на аукціон через те, що господар утримує їх в неналежних умовах.

Аукціон OpenMarket (СЕТАМ) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.