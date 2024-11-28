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«Підводний наркочовен»: Колумбія вилучила рекордну партію кокаїну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Підводний наркочовен»: Колумбія вилучила рекордну партію кокаїну
Правоохоронці перехопмили підводний наркочовен під час операції Orion
Фото: ВМС Колумбії

Спільна між 62 країнами операція Orion виявила новий шлях наркоторгівлі в Австралії

Правоохоронці Колумбії у співпраці з десятками інших країн вилучили 225 т кокаїну за шість тижнів, що є світовим рекордом для операції боротьби з наркотиками. Про це пише The Guardian.

«Частину цього вантажу було знайдено на «підводних наркочовнах», які рухались новим маршрутом торгівлі наркотиками до Австралії», – йдеться у матеріалі. 

У ході шеститижневої операції Orion правоохоронні органи Колумбії та їхні колеги з 62 країн зупинили шість морських суден, що перевозили кокаїн, та конфіскували загалом 1 400 тонн наркотиків, зокрема 1 000 т марихуани та 225 т кокаїну. 

«Країни-партнери об’єднали літаки, гелікоптери та фрегати для перехоплення незаконних поставок, але найважливішим був обмін розвідданими», – йдеться у публікації. 

Під час антинаркотичних заходів було припинено незаконне постачання зброї та затримано торговців людьми та осіб, які займаються незаконним перевезенням мігрантів. Загалом було заарештовано понад 400 осіб.

У статті наголошується, що операція стала суттєвим ударом по картелям Латинської Америки. За оцінками ООН, у світі щорічно виробляється 2700 т кокаїну. Попередній рекорд влади Колумбії за обсягом вилучення цього наркотику було зафіксовано 2022 року – тоді вдалося конфіскувати 671 т.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.

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Теги: наркотики Колумбія рекорд президент наркоторговля влада

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