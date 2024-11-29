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Книга рекордів Гіннеса назвала нового найстаршого чоловіка світу: йому 112 років

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нині Жоао Маріньо Нето є останньою живою людиною на Землі, яка народилася 1912 року
фото із соцмереж

Чоловік назвав секретом свого довголіття оточення хорошими людьми й близькими

Після смерті Джона Тіннісвуда з Великої Британії у віці 112 років титул найстарішого чоловіка у світі перейшов до бразильця Жоао Маріньо Нето, якому на 28 листопада виповнилося 112 років і 54 дні. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Жоао Маріньо Нето народився 5 жовтня 1912 року в Марангуапе, штат Сеара, Бразилія. Нині він є останньою живою людиною на Землі, яка народилася 1912 року.

Жоао з дитинства допомагав своїй сім’ї в господарстві, доглядаючи за худобою і збираючи врожай. У дорослому віці він продовжив займатися сільським господарством на землях, які дісталися йому у спадок від батьків-фермерів, вирощуючи кукурудзу, боби, а також розводячи тварин.

Як зазначається, Жоао був одружений з Жозефою Албану душ Сантуш, з якою у нього народилося четверо дітей. Пізніше від іншої партнерки, Антонії Родрігес Моура, у нього з’явилося ще троє дітей. Загалом у Жоао шестеро живих дітей, 22 онуки, 15 правнуків і три праправнуки.

Чоловік назвав секретом свого довголіття оточення хорошими людьми й близькими.

Нагадаємо, британця Джона Тіннісвуда було офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком.

Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні. За його словами, його довголіття – це «просто везіння», і в його дієті немає жодного особливого секрету – хоча його улюбленою їжею була риба з картоплею. Джон не палить і рідко вживає алкоголь.

Однак нещодавно стало відомо, що Джон Тіннісвуд пішов із життя 25 листопада в будинку для літніх людей в Саупорті, де проживав останні 12 років. Він переїхав до будинку для літніх людей незадовго до свого 100-річчя.

Тіннісвуд успадкував титул рекордсмена Книги рекордів Гіннеса від венесуельця Хуана Вісенте Переса Мора.

Перес Мора пішов із життя 2 квітня. Близькі розповіли, що він помер від респіраторних ускладнень. 2019 року Вісенте став першим 100-річним венесуельцем. Книга рекордів Гіннеса назвала його найстарішою людиною у світі.

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Теги: Бразилія онуки довголіття рекорд

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