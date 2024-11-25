Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України
Поточний рекорд тримає Білгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів
фото: Радіо Свобода

Росгвардійці отримуватимуть по 400 тисяч рублів за підписання контракту на участь у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін понад у двічі підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на відповідний указ президента РФ.

Тож росгвардійці тепер одноразово отримуватимуть 400 тисяч рублів, до цього було 195 тисяч, які їм виплачують з листопада 2022 року. Наразі таку ж виплату у 400 тисяч рублів отримують всі контрактники.

Володимир Путін понад у двічі підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України
Володимир Путін понад у двічі підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України
скриншот
Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України фото 1
скриншот указу Путіна

У Telegram-каналі Astra нагадали, що в листопаді російська влада змінила систему виплат грошової винагороди для окупантів. Зокрема два тижні тому після указу Путіна уряд скоротив виплати військовим за поранення до 30 разів. Однак пізніше російський диктатор власним указом підняв виплати за травми, внаслідок чого солдати отримали інвалідність, до мільйона рублів. Також Держдума зобов'язала добровольців платити за втрачену в бою військову техніку. 

«Усе це відбувається на тлі небувалого зростання розміру одноразових виплат за підписання контракту 2024 року. За допомогою цих виплат регіони змагаються за кількість відправлених на війну контрактників. Поточний рекорд тримає Білгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів», – додали в Astra.

Нагадаємо, Росія завербувала сотні жителів Ємену для участі у війні проти України. Це свідчить про зміцнення зв’язків між Кремлем та угрупованням хуситів, повідомляє Financial Times. Жителі Ємену розповіли, що росіяни обіцяли їм високооплачувану роботу та навіть громадянство РФ. Однак після прибуття через компанії, пов’язані з хуситами, їх силоміць призвали до лав російської армії і відправили на передову для участі у війні проти України.

До слова. 52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість 36% росіян вважають, що Росія має продовжувати так звану «СВО» на території України. Про це свідчать дані Всеросійського телефонного опитування, яке проводилося у РФ з 7 по 12 листопада 2024 року. 

Читайте також:

Теги: путін рекорд влада диктатор поранення росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ані Трамп, ані навіть Сі поки не мають аргументів, які переважили б для путіна втрату сенсу його існування
Війна Росії проти світу: чи стане Україна вирішальним фронтом?
22 листопада, 09:36
Президент Абхазії написав заяву про відставку
«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку
19 листопада, 03:46
В аеропорту Далласа трапилась стрілянина
Під час стрілянини в аеропорту США куля потрапила в літак
16 листопада, 23:23
В Україну повернули 15 дітей з окупованих територій
Україна повернула із окупованих територій 15 дітей
16 листопада, 01:10
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
11 листопада, 07:26
Кандидати витрачають величезні зусилля і кошти на кампанію там, де можна здобути остаточну перевагу
Американські вибори: ситуація не така катастрофічна, як хотілося б Росії
3 листопада, 10:45
РФ може обмежити використання авіації, якщо ЗСУ битимуть по ворожих ППО
Росіяни можуть зіткнутися з дефіцитом ППО та обмежать застосування авіації – ISW
3 листопада, 04:39
Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців
Південна Корея повідомила, чим «поділиться» Росія з КНДР в обмін на військових
31 жовтня, 10:25
ЦАХАЛ вдарив по Тегерану
Ізраїль атакував столицю Ірану
26 жовтня, 04:16

Політика

Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України
Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України
Ердоган та Рютте обговорили, як завершити війну в Україні
Ердоган та Рютте обговорили, як завершити війну в Україні
Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні
Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні
Мін'юст США пропонує закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори
Мін'юст США пропонує закрити справу проти Трампа щодо втручання у вибори
Вибори в Румунії: кандидатка в президенти Ласконі попередила про небезпеку
Вибори в Румунії: кандидатка в президенти Ласконі попередила про небезпеку
Білий дім підтвердив застосування Україною ракет Atacms для ударів по Курщині
Білий дім підтвердив застосування Україною ракет Atacms для ударів по Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
47K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
21K
Співвласник «Нової пошти» порівняв нинішні податки з Голодомором і викликав шквал критики
17K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua