Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України

Поточний рекорд тримає Білгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів

Росгвардійці отримуватимуть по 400 тисяч рублів за підписання контракту на участь у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін понад у двічі підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на відповідний указ президента РФ.

Тож росгвардійці тепер одноразово отримуватимуть 400 тисяч рублів, до цього було 195 тисяч, які їм виплачують з листопада 2022 року. Наразі таку ж виплату у 400 тисяч рублів отримують всі контрактники.

Володимир Путін понад у двічі підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України скриншот

скриншот указу Путіна

У Telegram-каналі Astra нагадали, що в листопаді російська влада змінила систему виплат грошової винагороди для окупантів. Зокрема два тижні тому після указу Путіна уряд скоротив виплати військовим за поранення до 30 разів. Однак пізніше російський диктатор власним указом підняв виплати за травми, внаслідок чого солдати отримали інвалідність, до мільйона рублів. Також Держдума зобов'язала добровольців платити за втрачену в бою військову техніку.

«Усе це відбувається на тлі небувалого зростання розміру одноразових виплат за підписання контракту 2024 року. За допомогою цих виплат регіони змагаються за кількість відправлених на війну контрактників. Поточний рекорд тримає Білгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів», – додали в Astra.

Нагадаємо, Росія завербувала сотні жителів Ємену для участі у війні проти України. Це свідчить про зміцнення зв’язків між Кремлем та угрупованням хуситів, повідомляє Financial Times. Жителі Ємену розповіли, що росіяни обіцяли їм високооплачувану роботу та навіть громадянство РФ. Однак після прибуття через компанії, пов’язані з хуситами, їх силоміць призвали до лав російської армії і відправили на передову для участі у війні проти України.

До слова. 52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість 36% росіян вважають, що Росія має продовжувати так звану «СВО» на території України. Про це свідчать дані Всеросійського телефонного опитування, яке проводилося у РФ з 7 по 12 листопада 2024 року.