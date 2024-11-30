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Кубок світу з біатлону: Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кубок світу з біатлону: Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті
Христина Дмитренко та Юлія Джима, лідерки жіночої збірної України з біатлону.
фото: Dmytro Yevenko/biathlon.com.ua

Виграла змішану естафету Норвегія, яка на самому фініші випередила Францію

У Контіолахті завершився перший змагальний день нового сезону Кубка світу з біатлону. Другою гонкою в програмі суботи, 30 листопада, була змішана естафета.

Збірна України розпочала виступи на Кубку світу з потрапляння до топ-10 одиночної змішаної естафети. Дев'яте місце у гонці посів тандем Олени Городної та Артема Тищенка.

До четвірки України на класичний мікст увійшли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Першими на дистанцію виходили жінки, а Мандзин пробіг заключний, четвертий етап естафети.

Як пройшла гонка?

Христина Дмитренко підійшла до першого вогневого рубежу на 10-му місці. На «лежці» українка використала один запасний патрон, натомість другий вогневий рубіж пройшла «чисто». Таким чином Христина піднялась в топ-5, але передала естафету Юлії на сьомому місці.

Джима на першому вогневому рубежі використала один запасний патрон, втративши місце у топ-10 – підходила до «стійки» 12-ю. Однак лідерка збірної не помилялась на другому рубежі та змогла покращити розташування на шість позицій.

Попри два використаних патрони на «лежці», Антон Дудченко, який вийшов на дистанцію після Джими, не втратив позицію перед «стійкою», яку провів без хиб. Ходом українець був п'ятим на своєму етапі, а Мандзина виводив шостим.

Віталій перший з команди «синьо-жовтих», хто жодного разу не схибив у стрільбі лежачі, натомість використав два запасні патрони на «стійці». Фінішну лінію Мандзин перетнув шостим, з відставанням у 3:38.9 хвилини від лідерів.

На дистанції стартували 24 команди, однак завершити її змогли лише 16. Решту зняли через відставання на коло.

Виграла змішану естафету Норвегія, яка на самому фініші випередила Францію. Трійку призерів замкнула Швеція.

Кубок світу (Контіолахті). Змішана естафета

  1. Норвегія (0+10) – 1:09:59.9
  2. Франція (0+4) +0.8
  3. Швеція (0+7) +21.5
  4. Німеччина (1+9) +2:38.4
  5. Італія (1+8) +2:43.4
  6. Україна (0+6) +3:38.9

Новий сезон Кубка світу з біатлону офіційно стартував 30 листопада одиночною змішаною естафетою в Контіолахті. Україну в гонці представляв тандем Олени Городної та Артема Тищенка. Вони посіли дев'яте місце. 

Раніше визначився склад збірної з біатлону на стартовий етап Кубка світу в Контіолахті. До складу збірної увійшли: Артем Тищенко, Олена Городна (вони виступлять у синглміксті) та Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Христина Дмитренко і Юлія Джима (у змішаній естафеті). Лідер збірної Дмитро Підручний не допоможе команді. 

Нагадаємо, російські біатлоністи зіткнулися із серйозним дефіцитом якісних іноземних патронів, що відчутно позначається на їхніх результатах. 

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Теги: Швеція Христина Дмитренко естафета Антон Дудченко Артем Тищенко Дмитро Підручний Юлія Джима Україна Норвегія Збірна України Кубок світу українка

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