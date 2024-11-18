Народну артистку України обікрали в Брюсселі

Тіна Кароль перебуває у європейському турі. Сьогодні співачка мала концерт у Брюсселі

Народну співачку України Тіну Кароль обікрали у Бельгії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Співачка повідомила, що у Брюсселі в неї вкрали валізу. У ній був не одяг,а косметика, від якої співачка «давно хотіла позбавитися». Кароль зізналася, що перед концертом макіяхж робила місцева українка Настя. Тіна Кароль подякувала дівчині, яка прийшла на виручку.

Концерт Тіни Кароль фото: glavcom.ua

Завтра Кароль виступить із концертом у Лондоні.

До слова, українську письменницю Марію Матіос обурила відверта фотосесія співачки Тіни Кароль, де співачка опустила джинси та позує у бюстгальтеру. Своїми думками щодо кадрів Матіос поділилася у Facebook.

Раніше Народна артистка України Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст».

Нагадаємо, у соціальних мережах набирає популярності відео зі співачкою Тіною Кароль, у якому вона у 2005 році презентує свою нову пісню Russian Boy (англ.: російський хлопець). Відео було опубліковано в Tiktok.