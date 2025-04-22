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Актор Шон Пенн вчетверте приїхав до України і зустрівся з військовими

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Голлівудский режисер та актор Шон Пенн активно підтримує Україну у війні з Росією
архівне фото: facebook.com/pressjfo.news

«Ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну – ви справді захищаєте весь світ»

Американський актор Шон Пенн знову прибув до України – це вже вчетверте за час повномасштабної війни з Росією. Як передає «Главком», про це повідомили в Третьому окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго, який відвідав актор.

Там опублікували звернення від Пенна, у якому він висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

«Я хочу сказати щось я знаю, попри багато того, що роблять політики: я вірю у кожного з вас і вдячний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну – ви справді захищаєте весь світ», – сказав він.

Нагадаємо, Шон Пенн був в Україні ще в перший день широкомасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року. Він фіксував події в нашій державі. Тоді ж відбулася його коротка зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше «Главком» писав, що голлівудський режисер та актор Шон Пенн в рамках 73 Берлінського кінофестивалю показав документальний фільм про війну в Україні. Картина має назву «Суперсила» («Superpower»). Шон Пенн неоднарозово бував в Україні з початку великої війни. Він задокументував десятки фактів російських злочинів.

Також Шон Пенн зніметься в українській кінокартині – кіноальманасі «Війна очима тварин». Як повідомляє The Hollywood Reporter, оскароносний актор зіграє саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни.

До слова, голлівудский режисер та актор Шон Пенн, який активно підтримує Україну у війні з Росією, зізнався, що зустрічався з Путіним. Про це пише видання Independent.

Зустріч відбулася в 2001 році, коли Шон Пенн разом з іншою голлівудською зіркою Джеком Ніколсоном приїздив на Московський кінофестиваль. Навіть тоді, за понад 20 років до вторгнення Росії в Україну, Пенн каже, що мав дуже погане передчуття щодо політика, якого він тепер називає «моторошним хуліганом».

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Теги: Шон Пенн війна актор голлівудський актор

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