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На Чернігівщині невідомі скалічили кота і залишили в мішку помирати: реакція поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Чернігівщині невідомі скалічили кота і залишили в мішку помирати: реакція поліції
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною
фото з відкритих джерел

Тварину знайшли з металевим дротом на шиї та без очей

Поліція Чернігівської області розслідує кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною в Прилуках. Про це правоохоронці повідомили в Тelegram.

Невідомі жорстоко познущалися з кота, після чого залишили його у зав’язаному мішку. Тварину знайшли з металевим дротом на шиї та без очей. Наразі кіт у клініці, йому необхідне лікування.

Скалічена тварина після жорстокої розправи невідомих
Скалічена тварина після жорстокої розправи невідомих
фото: pryluky.club

Сьогодні, 12 лютого у ході моніторингу соцмереж правоохоронці виявили інформацію про те, що невідомі познущалися з кота у Прилуках. Скалічену тварину знайшла на вулиці та доставила до ветеринарної клініки місцева мешканка.

«Наразі прилуцькі поліцейські проводять низку слідчих дій, щоб встановити осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною. Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом. Правоохоронці встановили учасників інциденту та відкрили кримінальну справу. 

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Теги: Чернігівщина тварини розслідування поліція знущання

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