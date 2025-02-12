На Чернігівщині невідомі скалічили кота і залишили в мішку помирати: реакція поліції
Тварину знайшли з металевим дротом на шиї та без очей
Поліція Чернігівської області розслідує кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною в Прилуках. Про це правоохоронці повідомили в Тelegram.
Невідомі жорстоко познущалися з кота, після чого залишили його у зав’язаному мішку. Тварину знайшли з металевим дротом на шиї та без очей. Наразі кіт у клініці, йому необхідне лікування.
Сьогодні, 12 лютого у ході моніторингу соцмереж правоохоронці виявили інформацію про те, що невідомі познущалися з кота у Прилуках. Скалічену тварину знайшла на вулиці та доставила до ветеринарної клініки місцева мешканка.
«Наразі прилуцькі поліцейські проводять низку слідчих дій, щоб встановити осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною. Поліцейські встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту», – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом. Правоохоронці встановили учасників інциденту та відкрили кримінальну справу.
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