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Трамп має намір ухвалити радикальне рішення щодо НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп має намір ухвалити радикальне рішення щодо НАТО
Трамп роздумує над подальшою роллю США у НАТО
фото із відкритих джерел

Трамп розглядає можливість «відмовитись від лідерства в НАТО» та наполягає на тому, щоб Велика Британія та Франція взяли на себе більшу відповідальність у альянсі

Президент США Дональд Трамп має намір відмовитись від керівництва НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Mail.

Глава Білого дому хоче, щоб на чолі Альянсу стали Велика Британія чи Франція, які б взяли велику відповідальність за безпеку континенту.

«Дональд Трамп розглядає можливість відмови від керівництва НАТО, наполягаючи на тому, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за безпеку континенту», – йдеться у повідомленні.

У матеріалі йдеться, що Сполучені Штати утримують свою лідерську позицію з моменту заснування оборонного альянсу після Другої світової війни. Відтоді верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі завжди був генерал США.

Але, згідно з наполяганням США європейські союзники матимуть взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи, і США очікують, що британський або французький генерал займе цю посаду. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. 

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Теги: НАТО Дональд Трамп Франція Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент Daily Mail

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