Непослушная 69-летняя дочь Елизаветы ІІ отказалась поздороваться с Трампом



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69-летняя дочь Ее Величества - принцесса Анна

Когда Елизавета II жестом позвала дочь подойти ближе и поздравить гостей, та в ответ пожала плечами и, улыбаясь, развела руками

Дочь британской королевы Елизаветы II принцесса Анна отказалась поздороваться с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией во время приема в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО.

Соответствующее видео обнародовало издание Independent.

Princess Anne's shrug when it appears she is asked by the Queen to greet Donald Trump speaks for the nationpic.twitter.com/TW5q6jDnzk — David Lammy (@DavidLammy) December 4, 2019

Журналисты сняли, как британская королева, ее старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой приветствуют супругов Трампов. Неподалеку в дверях стоит 69-летняя дочь Ее Величества - принцесса Анна, она смотрит в другую сторону. Когда Елизавета II жестом позвала дочь подойти ближе и поздравить гостей, та в ответ пожала плечами и, улыбаясь, развела руками, так и не подойдя к Трампам. Эта сцена вызвала смех у присутствующих.