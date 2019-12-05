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    Жизнь

    Непослушная 69-летняя дочь Елизаветы ІІ отказалась поздороваться с Трампом

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    <p>69-летняя дочь Ее Величества - принцесса Анна</p> <div></div> - Непослушная 69-летняя дочь Елизаветы ІІ отказалась поздороваться с Трампом

    69-летняя дочь Ее Величества - принцесса Анна

    Когда Елизавета II жестом позвала дочь подойти ближе и поздравить гостей, та в ответ пожала плечами и, улыбаясь, развела руками

    Дочь британской королевы Елизаветы II принцесса Анна отказалась поздороваться с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией во время приема в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО.

    Соответствующее видео обнародовало издание Independent.

    Журналисты сняли, как британская королева, ее старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой приветствуют супругов Трампов. Неподалеку в дверях стоит 69-летняя дочь Ее Величества - принцесса Анна, она смотрит в другую сторону. Когда Елизавета II жестом позвала дочь подойти ближе и поздравить гостей, та в ответ пожала плечами и, улыбаясь, развела руками, так и не подойдя к Трампам. Эта сцена вызвала смех у присутствующих.

    Королева Елизавета II Принц Чарльз
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