Непослушная 69-летняя дочь Елизаветы ІІ отказалась поздороваться с Трампом

Когда Елизавета II жестом позвала дочь подойти ближе и поздравить гостей, та в ответ пожала плечами и, улыбаясь, развела руками

Дочь британской королевы Елизаветы II принцесса Анна отказалась поздороваться с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией во время приема в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО.

Соответствующее видео обнародовало издание Independent.

Princess Anne's shrug when it appears she is asked by the Queen to greet Donald Trump speaks for the nationpic.twitter.com/TW5q6jDnzk