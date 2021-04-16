Меган Маркл призналась, почему не поехала на похороны принца Филиппа

Прощание с герцогом Эдинбургским состоится 17 апреля

Муж Елизаветы II, принц Филипп, умер 9 апреля, не дожив до своего 100-летия два месяца. Похороны его состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия. На церемонию прощания будут допущены всего 30 человек, самые близкие. Такие ограничения связаны с пандемией коронавируса. Для всех остальных будет организована прямая трансляция. Прибыл в Лондон и принц Гарри.

Пока он находится на карантине, но уже 17-го числа сможет присоединиться к траурной процессии, но только в случае отрицательного теста на СoViD-19. Меган Маркл же осталась в Монтесито. Изначально таблоиды писали о том, что экс-актриса, которая беременна вторым ребенком, прислушалась к рекомендациям врача, однако, на самом деле, все не так.

Как пишет Daily Mail, Меган не захотела лететь в Великобританию из-за того, что «не хочет оказаться в центре внимания». Именно такую версию она рассказала своим друзьям.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».