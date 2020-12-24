Рианна вместо альбома выпустит книгу рецептов карибской кухни

Нового альбома фанаты, видимо, не дождутся

Певица Рианна анонсировала книгу любимых рецептов карибской кухни и рассказала о том, как карантин изменил ее жизнь, в интервью британскому изданию Closer.

«Мне нравится то, чем я занимаюсь, но я всегда была сильно занята. Карантин дал мне время заняться тем, что я никогда не могла делать раньше, — посмотреть за день все, что я долгое время откладывала, что-нибудь приготовить и прогуляться. Очень важно, чтобы мы уделяли внимание тем мелочам, которые нам нравятся, и были добрее к себе», — рассказала Рианна.

Певица также призналась, что, как уроженка Барбадоса, очень любит блюда национальной кухни и ест много свежей рыбы. «Каждый день я стараюсь питаться правильно, но в то же время я стараюсь не ограничивать себя. Если я захочу чизбургер, я его обязательно съем. Но я также занимаюсь спортом три или четыре раза в неделю — для меня важно чувствовать себя здоровой», — отметила певица.

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