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    Жизнь

    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом

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    25-летняя Екатерина Репяхова - невеста популярного украинского певца Виктора Павлика - Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    25-летняя Екатерина Репяхова - невеста популярного украинского певца Виктора Павлика

    Екатерина Репьяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом

    Виктор Павлик и его молодая невеста 25-летняя Екатерина Репяхова должны были расписаться в начале лета (10 июня), но карантин внес свои коррективы в их планы. Девушка давно говориила о том, что она подумывает о переносе торжества, ведь ждет гостей и родных из-за границы. Так, на странице в Instagram она призналась, что все же перенесла торжество, а также показала родного человека, с которым вынуждена быть в долгой разлуке.

    Отвечая на вопросы подписчиков, в InstaStories она написала, что теперь свадьба состоится в конце лета.

    «Сначала свадьба была запланирована на 10 июня. Теперь перенесли на середину августа», - уточнила она.

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    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом
    Невеста Виктора Павлика решила перенести свадьбу с 54-летним певцом

    Также Екатерина показала фото родного и любимого человека, сопроводив кадр строками из песни своего жениха. Скорее всего, на снимке изображена младшая сестра девушки, ведь позже она опубликовала совместные детские фото.

    «Быть в разлуке годами с любимым человеком – боль всей моей жизни. За нее я отдам жизнь и все, что у меня есть, если понадобиться», - подписала она пляжный фото девушки в соломенной шляпе и очках.

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