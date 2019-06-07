Никита Добрынин о своей избраннице Даше: Я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно



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Поклонники реалити «Холостяк» продолжают следить за главными героями проекта

Совсем недавно на телеканале Стб вышел последний эпизод девятого сезона романтического реалити «Холостяк». Победительницей шоу и повелительницей души и сердца Никиты Добрынина стала стилист по волосам Дария Квиткова.

Холостяк в финале вручил ей кольцо и признался, что влюблен. Пара украсила обложку журнала «Отдохни», которому рассказала о том, как развивались их отношения на проекте, а также о жизни после реалити.

Никита и Даша признаются, что сразу после окончания съемок стали праздновать вместе со съемочной группой.

«Никита первым делом спросил: «Тебе вообще кольцо нравится?». А оно очаровательное: не вычурное, аккуратное, без огромных камней. Постоянно ношу его. Правда, снимала на три месяца, пока проект был в эфире», - признается девушка.

После этого пара отправилась на прогулку по Неаполю, а на следующий день поехали в Позитано и гуляли под дождем.

Как признался Никита, это не была любовь с первого взгляда, и на Первой вечеринке Дашу, заметили, скорее, его друзья. Он же раскрывал ее для себя постепенно на протяжении проекта, а на свидании в Египте понял, что между ними нечто особенное.

«Сначала виделись несколько раз в неделю, потом Даша стала приезжать чаще, а потом я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно», - говорит Никита.

Также он добавил, что Даша очень понравилась его родителям, а их мамы уже успели стать лучшими подружками.