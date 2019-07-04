Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает



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Николь Кидман

Кожа актрисы круглый год одного и того же цвета

Николь Кидман тщательно оберегает свою кожу от солнца: актриса никогда не загорает и использует крем от солнца с максимально высоким фактором защиты. Ее максимум – автозагар или макияж для лица и тела с sunkissed-эффектом. Подробно об этом она рассказала в интервью изданию The Cut.

«Моя кожа плохо загорает, – делится Кидман. – Я никогда по-настоящему не загорала, даже когда была ребенком. Сейчас я могу только порадоваться за себя, потому что это спасло мою кожу».

Актриса рассказала, что использует автозагар и «жидкие колготки», только если это нужно для роли. "Иногда я наношу автозагар в спрее, но, на мой вкус, он всегда выглядит странно».

Самое главное правило актрисы в уходе за кожей – наносить солнцезащитный крем.

«Использовать крем с SPF – это не только вопрос сохранения красоты, это вопрос здоровья. Это важно для профилактики рака кожи, который сейчас, к сожалению, широко распространен».

Джерело: Buro 24/7