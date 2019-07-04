  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает

    • Розсилка
    Николь Кидман - Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман

    Кожа актрисы круглый год одного и того же цвета

    Николь Кидман тщательно оберегает свою кожу от солнца: актриса никогда не загорает и использует крем от солнца с максимально высоким фактором защиты. Ее максимум – автозагар или макияж для лица и тела с sunkissed-эффектом. Подробно об этом она рассказала в интервью изданию The Cut.

    «Моя кожа плохо загорает, – делится Кидман. – Я никогда по-настоящему не загорала, даже когда была ребенком. Сейчас я могу только порадоваться за себя, потому что это спасло мою кожу».

    Актриса рассказала, что использует автозагар и «жидкие колготки», только если это нужно для роли. "Иногда я наношу автозагар в спрее, но, на мой вкус, он всегда выглядит странно».

    1 з 40
    на весь екран згорнути
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает
    Николь Кидман рассказала, почему никогда не загорает

    Самое главное правило актрисы в уходе за кожей – наносить солнцезащитный крем.

    «Использовать крем с SPF – это не только вопрос сохранения красоты, это вопрос здоровья. Это важно для профилактики рака кожи, который сейчас, к сожалению, широко распространен».

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    образ жизни знаменитости мода и красота актриса здоровый образ жизни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ