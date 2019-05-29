Принц Монако Андреа Казираги и его супруга впервые показали младшего сына



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От папарацци скрыться можно, но сделать это не так уж просто

Сын принцессы Монако Каролины, Андреа Казираги, и его супруга Татьяна Санто-Доминго стали родителями в третий раз в апреле прошлого года - на свет появился их второй сын Макс Ренье. На днях они впервые представили его миру - пусть и не желая того.

Супруги прилетели на вертолете в Монако на Гран-при Формулы-1, а компанию им составили их трое детей - 6-летний Александр, 4-летняя Индия и годовалый Макс.

Стоило семейству только покинуть кабину летательного аппарата, как папарацци тут же сделали несколько кадров.

Напомним, Андреа Казираги и Татьяну Санто-Доминго познакомила сестра принца Монако - Шарлотта. В начале 2013 года у пары родился сын Саша, в августе во дворце Гримальди состоялась их свадьба, а в феврале 2014-го Андреа и Татьяна вновь обменялись клятвами верности в Швейцарии. 12 апреля 2015 года супруги стали родителями девочки, которую назвали Индия.

Джерело: Hello!