Объятия и поцелуй: российская певица поделилась нежным снимком с Максом Барских



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Глюкоза и Макс Барских instagram.com/glukozamusic/

Глукоза назвала украинского артиста «лучиком солнца»

Российская певица и актриса Глюкоза ошарашила поклонников неожиданным снимком. 33-летняя артиста опубликовала нежное фото в соцсети с украинским певцом Максом Барских.

Снимки были сделаны во время музыкального фестиваля «Жара», который на днях завершился в Баку.

Глюкоза нежно поцеловала Макса и адресовала ему трогательные слова. «Ты лучик солнца, спасибо тебе», — написала звезда в Instagram и дополнила текст эмодзи с тремя красными сердцами.

На певицу надето асимметричное черно-белое платье с шахматным принтом с тонким черным поясом на талии. Наряд дополнен легким «шарфиком» на шее в тон платью. В качестве обуви и аксессуаров Наталья предпочла черные босоножки с тонкой перемычкой и аккуратные серьги-гвоздики.

Макс Барских выбрал для выступления полностью черный look. На него были надеты черный расстегнутый пиджак на голое тело и блестящие кожаные брюки. Стоит отметить, что пара очень гармонично смотрелась вместе.