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    Жизнь

    Объятия и поцелуй: российская певица поделилась нежным снимком с Максом Барских

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    Глюкоза и Макс Барских - Объятия и поцелуй: российская певица поделилась нежным снимком с Максом Барских
    Глюкоза и Макс Барских
    instagram.com/glukozamusic/

    Глукоза назвала украинского артиста «лучиком солнца»

    Российская певица и актриса Глюкоза ошарашила поклонников неожиданным снимком. 33-летняя артиста опубликовала нежное фото в соцсети с украинским певцом Максом Барских.

    Снимки были сделаны во время музыкального фестиваля «Жара», который на днях завершился в Баку.

    Глюкоза нежно поцеловала Макса и адресовала ему трогательные слова. «Ты лучик солнца, спасибо тебе», — написала звезда в Instagram и дополнила текст эмодзи с тремя красными сердцами.

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    Объятия и поцелуй: российская певица поделилась нежным снимком с Максом Барских
    Объятия и поцелуй: российская певица поделилась нежным снимком с Максом Барских
    Объятия и поцелуй: российская певица поделилась нежным снимком с Максом Барских
    instagram.com/glukozamusic/

    На певицу надето асимметричное черно-белое платье с шахматным принтом с тонким черным поясом на талии. Наряд дополнен легким «шарфиком» на шее в тон платью. В качестве обуви и аксессуаров Наталья предпочла черные босоножки с тонкой перемычкой и аккуратные серьги-гвоздики.

    Макс Барских выбрал для выступления полностью черный look. На него были надеты черный расстегнутый пиджак на голое тело и блестящие кожаные брюки. Стоит отметить, что пара очень гармонично смотрелась вместе.

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