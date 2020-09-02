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    Шоу-биз

    Дерзкая Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе

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    <p>27-летняя певица Майли Сайрус похвасталась сексуальной фигурой</p> <div></div> - Дерзкая Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе

    27-летняя певица Майли Сайрус похвасталась сексуальной фигурой

    instagram.com/mileycyrus/

    Звезда предстала в нижнем белье

    27-летняя певица Майли Сайрус на прошедшей церемонии VMA (Video Music Awards) она появилась на дорожке в прозрачном платье, «засветив» нижнее белье. На сцене певица выступала, катаясь в трусиках на диско-шаре.

    Звезда показала закулисье церемонии и свой образ. Майли предстала в прозрачном топе-сетке, который не скрывал ее соски. Любительница провокации надела трусики с тонкими лямками, обнажившими ее бедра. Она дополнила образ массивными украшениями.

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    Дерзкая Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе
    Дерзкая Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе
    Дерзкая Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе
    Дерзкая Майли Сайрус показала грудь в прозрачном топе
    instagram.com/mileycyrus/

    Популярной девушке сделали яркий макияж, подведя глаза стрелками и накрасив губы алой помадой. Майли похвасталась прессом.

    Фолловеры артистки прокомментировали ее горячий образ. «Без стыда, конечно. Можно было бы соски закрыть», «Отличная фигура. Но штаны не помешают», «Как всегда - само очарование и провокация», «Сексуальная малышка. Даже обсуждать больше нечего», «Хотелось бы мне быть шаром, на котором ты на сцене летала», «Годы идут, одежды у Майли всё меньше», - написали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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