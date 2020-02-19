  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри

    • Розсилка
    <p>Паре пришлось расстаться после того, как пресса узнала об их отношениях</p> <p></p> - Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри

    Паре пришлось расстаться после того, как пресса узнала об их отношениях

    В 2009 у Кэролайн был роман с принцем Гарри

    Вчера стало известно, что экс-ведущая популярного в Британии шоу Love Island Кэролайн Флэк  покончила с собой. В СМИ говорят, что она решилась на такой поступок из-за проблем с законом. В 2019 году Флэк лишилась работы на телевидении после того, как ее арестовали за избиение 27-летнего бойфренда Льюиса Бертона. И в марте звезда должна была предстать перед судом.

    img_0054-768x1366

    Теперь близкая подруга Кэролайн Молли Гросберг опубликовала ее последнее фото, которое она сделала 14 февраля. «Наша милая валентинка принесла нам печенье и овсяное молоко», – написала она.

    Напомним, в 2009 у Кэролайн был роман с принцем Гарри, но паре пришлось расстаться после того, как пресса узнала об их отношениях. А еще она встречалась с Гарри Стайлсом, когда он был несовершеннолетним.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри
    Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри

     Читайте также: Ющенко о своих музыкальных предпочтениях: это классика - Билык и Зибров
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ