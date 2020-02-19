Опубликовано последнее фото покончившей с собой экс-любовницы принца Гарри



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Паре пришлось расстаться после того, как пресса узнала об их отношениях

В 2009 у Кэролайн был роман с принцем Гарри

Вчера стало известно, что экс-ведущая популярного в Британии шоу Love Island Кэролайн Флэк покончила с собой. В СМИ говорят, что она решилась на такой поступок из-за проблем с законом. В 2019 году Флэк лишилась работы на телевидении после того, как ее арестовали за избиение 27-летнего бойфренда Льюиса Бертона. И в марте звезда должна была предстать перед судом.

Теперь близкая подруга Кэролайн Молли Гросберг опубликовала ее последнее фото, которое она сделала 14 февраля. «Наша милая валентинка принесла нам печенье и овсяное молоко», – написала она.

Напомним, в 2009 у Кэролайн был роман с принцем Гарри, но паре пришлось расстаться после того, как пресса узнала об их отношениях. А еще она встречалась с Гарри Стайлсом, когда он был несовершеннолетним.