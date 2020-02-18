Сын звезды сериала «Беверли-Хиллз» Люка Перри вырос копией отца (фото)



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Джек выступает под псевдонимом «Парень из джунглей» instagram.com/boy_myth_legend/

Сын знаменитого актера стал профессиональным рестлером

В мае этого года будет 20 лет с момента выпуска последнего эпизода «Беверли-Хиллз 90210». Звезда сериала Люк Перри, исполнивший роль Дилана Маккея, ушел из жизни весной прошлого года.

У актера остался сын, которому уже 22 года. Джек стал профессиональным рестлером. Он неоднократно говорил, что отец гордился его успехами на ринге и старался посещать все бои с его участием.

Сын звезды выступает под псевдонимом «Парень из джунглей». Происхождением этого прозвища он обязан своей длинной шевелюре, напонимающей прическу Тарзана.