Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком

На церемении прощания с Каденюком собрались близкие космонавта и высокопоставленные чиновники

Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком, передает корреспондент «Главкома». В клубе Кабмина (Институтская, 7) образовалась очередь из близких, родственников, знакомых и чиновников, которые желали проститься с Каденюком. В частности, отдать дань украинскому космонавту

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Церемония прощания с Леонидом Каденюком

На церемении прощания с Каденюком собрались близкие космонавта и высокопоставленные чиновники

Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком, передает корреспондент «Главкома».

В клубе Кабмина (Институтская, 7) образовалась очередь из близких, родственников, знакомых и чиновников, которые желали проститься с Каденюком.

В частности, отдать дань украинскому космонавту пришли первый, второй и третий президенты независимой Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также на церемонии министры Евгений Нищук и Вячеслав Кириленко, мэр столицы Виталий Кличко.

Погребение Леонида Каденюка произойдет на Байковом кладбище.

Напомним, Леонид Каденюк ушел из жизни 31 января, на 68-м году жизни в Киеве, в парке Царское село.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.