  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком

    На церемении прощания с Каденюком собрались близкие космонавта и высокопоставленные чиновники
    Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком, передает корреспондент «Главкома». В клубе Кабмина (Институтская, 7) образовалась очередь из близких, родственников, знакомых и чиновников, которые желали проститься с Каденюком. В частности, отдать дань украинскому космонавту
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    Церемония прощания с Леонидом Каденюком

    На церемении прощания с Каденюком собрались близкие космонавта и высокопоставленные чиновники

    Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком, передает корреспондент «Главкома».

    В клубе Кабмина (Институтская, 7) образовалась очередь из близких, родственников, знакомых и чиновников, которые желали проститься с Каденюком.

    В частности, отдать дань украинскому космонавту пришли первый, второй и третий президенты независимой Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также на церемонии министры Евгений Нищук и Вячеслав Кириленко, мэр столицы Виталий Кличко.

    Погребение Леонида Каденюка произойдет на Байковом кладбище.

    Напомним, Леонид Каденюк ушел из жизни 31 января, на 68-м году жизни в Киеве, в парке Царское село.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком
    Опубликованы фото с прощания с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком

    Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

    Читайте также: Умер Леонид Каденюк. 10 фактов о первом украинском космонавте.
    Читайте також
    космонавти смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ