Отец Меган Маркл не будет присутствовать на свадьбе из-за сердечного приступа

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Меган Маркл

Стало известно, что 19 мая на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл не появится отец невесты

Томас Маркл не сможет сопроводить дочь к алтарю.

По информации издания TMZ, Томас Маркл на прошлой неделе перенес сердечный приступ, и хотя сейчас чувствует себя уже лучше, торжество он намерен пропустить. Несмотря на то, что Кенсингтонский дворец уже анонсировал участие Томаса в свадебной церемонии.

Конечно, это может быть своеобразным наказанием за то, что отец Маркл сотрудничал с папарацци и получил солидный гонорар.

Как сообщал ранее Scotch, Томас Маркл специально попросил фотографа сделать якобы случайные кадры, на которых он сидит за компьютером в интернет-кафе и рассматривает снимки Гарри и Меган, листает книгу с достопримечательностями Англии и снимает мерки для свадебного костюма.

За эти снимки фотограф получил сто тысяч фунтов стерлингов. Половина этой суммы досталась отцу Меган.





Джерело: graziamagazine.ru