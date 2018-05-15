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    Отец Меган Маркл не будет присутствовать на свадьбе из-за сердечного приступа

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    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Стало известно, что 19 мая на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл не появится отец невесты

    Томас Маркл не сможет сопроводить дочь к алтарю.

    По информации издания TMZ, Томас Маркл на прошлой неделе перенес сердечный приступ, и хотя сейчас чувствует себя уже лучше, торжество он намерен пропустить. Несмотря на то, что Кенсингтонский дворец уже анонсировал участие Томаса в свадебной церемонии.

    Конечно, это может быть своеобразным наказанием за то, что отец Маркл сотрудничал с папарацци и получил солидный гонорар.

    Как сообщал ранее Scotch, Томас Маркл специально попросил фотографа сделать якобы случайные кадры, на которых он сидит за компьютером в интернет-кафе и рассматривает снимки Гарри и Меган, листает книгу с достопримечательностями Англии и снимает мерки для свадебного костюма.

    За эти снимки фотограф получил сто тысяч фунтов стерлингов. Половина этой суммы досталась отцу Меган.


    Джерело: graziamagazine.ru

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