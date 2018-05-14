Отец Меган Маркл решил заработать на свадьбе дочери с принцем Гарри

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось всего ничего, а семья актрисы снова заставляет ее краснеть

Причем на этот раз скандал спровоцировал никто иной как отец Меган.

Оказалось, что Томас Маркл решил подзаработать на свадьбе дочери, сговорившись с британским папарацци Джеффом Рейнером.

Издание Daily Mail сообщило, что мужчина специально попросил фотографа сделать якобы случайные кадры, на которых он сидит за компьютером в интернет-кафе и рассматривает снимки Гарри и Меган, листает книгу с достопримечательностями Англии и снимает мерки для свадебного костюма.

Постановочные снимки были проданы Рейнером прессе за сто тысяч фунтов стерлингов. Часть из этих денег получил отец Меган. Причем, по словам фотографа, он не знал, кого снимает. О том, что это его заказчиком был Томас Маркл он узнал уже после того, как фото были опубликованы прессой.

Как отреагировала королевская семья и сама Меган Маркл на неприятный инцидент, пока неизвестно.