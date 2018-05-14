Козловский ехидно ответил на обвинения за концерт в Москве

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виталий Козловский

Артист процитировал Шекспира и опубликовал фото из Вены

Популярный украинский певец Виталий Козловский, который оказался в центре скандала после своего выступления в Москве 9 мая, ответил на обвинения в свою сторону, пишет «Главком».

«Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь», - написал артист в Іnstagram, цитируя Вильяма Шекспира.

Поклонники певца поддержали его, оставив под этой публикацией воодушевляющие комментарии: «Я любовь Виталий Козловский любовь», «Хочешь, обниму тебя?))», «Хорошие слова!»

Вместе с тем многие раскритиковали выпад артиста, напомнив ему о российской агрессии по отношению к Украине.

«Глупый дурачок, который клюнул на, наверное, первый хороший гонорар за несколько лет, так и не поняв, что его юзают «большие люди», а настоящие ветераны его вряд ли помнят и слушали тогда в Москве... Нужно иметь хоть немного храбрости и наконец сказать всем свою истинную причину поездки на тот концерт, но видимо этого качества у Виталия слишком мало», - написал один из пользователей.

Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) 12 Тра 2018 р. о 9:39 PDT

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве, который был посвящен Дню победы. Лишь после того, как в сети появились кадры, доказывающие его визит в российскую столицу, он сделал официальное заявление о том, что действительно выступал в Москве. Также он отметил, что считает свой поступок правильным.