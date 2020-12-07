Отец-одиночка шьет дочери наряды, которым завидует вся школа (фото)

Мужчина надеется, что своим примером он вдохновит других отцов наконец взять ответственность за воспитание детей

Когда творческого папашу Майкла Гарднера уволили с работы из-за Covid-19, у него появилось много времени, которое он решил потратить на свою любимую дочь. С тех пор гардероб девочки сильно обновился, и все благодаря усилиям отца.

После сокращения бывший коммерческий директор из Гарднерса, США, вынужденный экономить на всем, решил бросить все силы на взаимоотношения с 9-летней дочерью Авой. Чтобы показать, как сильно он ее любит, он пообещал девочке кучу новой одежды — к тому же сшитой вручную.

За несколько месяцев 34-летний мужчина сделал гору красивых шорт, рубашек, платьев и юбок. Больше всего Аве нравятся колоритные платья в пол и блестящая рубашка с надписью «Люблю тебя, папа».

«На переменах в школе друзья спрашивают меня, где я покупаю новую одежду. Я говорю им, что это все сшил мой папа. Они считают, что это действительно круто. Я чувствую себя самой счастливой девочкой в мире», - признается Ава Гарднер.

Майкл своим новым увлечением тоже доволен. Вместе с дочерью он теперь проводит гораздо больше времени, чем до пандемии. Теперь у каждого есть своя машинка, и часто папа передает Аве свои знания в швейном мастерстве. Все так хорошо идет, что Гарднеры завели даже отдельный инстаграм-аккаунт, в котором делятся своими успехами и новыми моделями в гардеробе.

Майкл надеется, что своим примером он вдохновит других отцов наконец взять ответственность за воспитание детей, а не думать, что их задача только принести домой деньги и вкрутить лампочку, пишет New York Post.

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