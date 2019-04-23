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    Жизнь

    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама

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    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама

    По мнению звезды, огромные средства можно было потратить на бездомных

    Знаменитая актриса и модель Памела Андерсон Звезда раскритиковала сборы средств на восстановление Нотр-Дам де Пари, поврежденного огнем в Париже. Помощь хотят оказать не только миллиардеры и знаменитости, но и простые люди, которые переводят на счета посильные суммы.

    Звезда уверена, что многие используют пожар в Париже как средство для пиара. Памела Андерсон убеждена, что это неправильно. Набирается огромная сумма на восстановление исторического памятника, но эти деньги можно было бы использовать на помощь людям, например, бездомным.

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    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама
    Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама

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    Памела Андерсон отметила, что 1 миллиард пожертвований удалось собрать буквально за неделю, и ее удивляет, что католическая церковь не может самостоятельно восстановить святыню, так как получает регулярные средства за счет верующих.

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    Напомним, миллиардер Бернар Арно - самый богатый человек в Европе, владелец таких знаменитых брендов, как Louis Vuitton, Dior и Givenchy, пожертвовал на реставрацию Собора Парижской Богоматери $200 миллионов . С сыном Бернара Антуаном живет в гражданском браке российская супермодель Наталья Водянова, у пары двое детей.

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