Памела Андерсон раскритиковала миллиардеров за огромные пожертвования на восстановление Нотр-Дама



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По мнению звезды, огромные средства можно было потратить на бездомных

Знаменитая актриса и модель Памела Андерсон Звезда раскритиковала сборы средств на восстановление Нотр-Дам де Пари, поврежденного огнем в Париже. Помощь хотят оказать не только миллиардеры и знаменитости, но и простые люди, которые переводят на счета посильные суммы.

Звезда уверена, что многие используют пожар в Париже как средство для пиара. Памела Андерсон убеждена, что это неправильно. Набирается огромная сумма на восстановление исторического памятника, но эти деньги можно было бы использовать на помощь людям, например, бездомным.

Памела Андерсон отметила, что 1 миллиард пожертвований удалось собрать буквально за неделю, и ее удивляет, что католическая церковь не может самостоятельно восстановить святыню, так как получает регулярные средства за счет верующих.

Напомним, миллиардер Бернар Арно - самый богатый человек в Европе, владелец таких знаменитых брендов, как Louis Vuitton, Dior и Givenchy, пожертвовал на реставрацию Собора Парижской Богоматери $200 миллионов . С сыном Бернара Антуаном живет в гражданском браке российская супермодель Наталья Водянова, у пары двое детей.



