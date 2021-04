Pandemic Media Space: финал с продолжением

Переход к формальной части презентации состоялся из вступительных слов менторов Аллы Загайкевич, Георгия Потопальского Марека Холоневского

«Слушайте мир вместе с нами!» - такой лозунг проекту Pandemic Media Space, презентация финального этапа которого состоялась 27 марта. Как и полагается для пандемических реалий, спикеры встретились на платформе ZOOM с параллельной трансляцией события на официальную Facebook-страницу проекта. 14 композиторов из Украины и Польши представили собственные произведения, которые они создали в рамках проекта.

Онлайн-пространство, конечно, вносит свой особый шарм в любое событие, поэтому не исключением стала и презентация финального этапа Pandemic Media Space. От дружеской беседы создателей проекта с его участниками, технических настроек было ощущение собрание единомышленников в уютной гостиной, где непременно завязываются параллельные разговоры на общие темы и даже в руки может прийти пушистый кот.

Переход к формальной части презентации состоялся из вступительных слов менторов Аллы Загайкевич, Георгия Потопальского Марека Холоневского. Согласно представленным ранее планом, онлайн-презентация произведений композиторов должна была стать финальной частью Pandemic Media Space, поэтому менторы вспомнили зарождения идеи в начале пандемии, ее межевания в этических вопросах / проект является инструментом для создания алгоритмических композиций на основе данных о температуре, качество воздуха, погоде и статистики по COVID-19. Некоторые композиторы сознательно обходили данные о ходе пандемии за имеющуюся шкалу смертности / и процесс планирования проекту. Марек Холоневский отметил:

«В начале проекта, я представлял, что это будет сборник произведений, которая будет анализировать проблему, которая стала историей. Но, как видим, мы сейчас как раз в процессе пандемии и не знаем, чем это все закончится. Поэтому, проект также находится в процессе, ведь некоторые произведения являются мультивизуальнимы и такими, которые постоянно меняются. Поэтому, стоит ожидать и последующих презентаций».

ZOOM-встреча показала, объединенных общим творческим знаменателем композиторы и медиа-артисты способны не только рассказывать о собственном произведение, но и создавать полноценные перформансы прямо в окошке с видео. Так, например, Юрий Булка ограничился лаконичным сообщением на листке А4 Consume the web / in habbit the web, а Артур Лес уже традиционно присутствовал в эфире с деформированной картинкой. Иногда собственно результат работы артиста служил захватывающим зрелищем, например патч произведения Даниила Перцова, который фиксирует климатические изменения мира.

Большинство участников сошлись во мнении, что Pandemic Media Space - это новая особая среда, способная объединить художников со всего мира общей идеей трансформации статистических данных в художественные проекты. Польский композитор и медиа-артист Петр Мадей, проект которого полностью выходит из данных о заболевании COVID-19, подытожил, что Pandemic Media Space уникален тем, что позволяет трансформировать негативную информацию в позитив, превратив ужасные по своей сути цифры в произведения искусства.

После презентации всех произведений (некоторые из которых находятся в активном процессе благодаря постоянному обновлению данных) удалось убедиться, что вместо итога проекта, мы получили встречу, которая фактически дала новый старт дальнейшему творчеству на основе предлагаемого инструмента. Господин Марек анонсировал будущие события проекту: польский презентацию 13 апреля, которая обязательно состоится, но доподлинно неизвестен ее формат, а также о планах участия композиторов и проектов Pandemic Media Space в музыкальных фестивалях уже этой осенью.

Каких версий и трансформаций испытывает проект, который де-юре завершился, но де-факто только набирает обороты и осмысления - остается только наблюдать. Или же, если вы разбираетесь в создании медиапроектов, - участвовать в процессе активного расширения этой среды собственными произведениями, используя инструмент этой платформы.