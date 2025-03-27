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Письменник Винничук залишається членом PEN Ukraine: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Юрій Винничук став на захист Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях
фото з відкритих джерел

Виконавча рада закликала членів Українського ПЕН до стриманості та відповідальності у висловлюваннях, які можуть завдавати болю чи призводити до ретравматизації

Письменника Юрія Винничука, якого раніше виключили з Українського ПЕН, зрештою залишили в організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PEN Ukraine.

«Рішення виконавчої ради Українського ПЕН виключити пана Юрія Винничука з організації викликало серйозні дискусії у спільноті Українського ПЕН. У зв'язку з цим було скликано загальні збори», – йдеться у повідомленні організації.

Зазначається, що на загальних зборах відбулася дискусія, де висловлювалися думки «за» та «проти» рішення виконавчої ради. У зборах взяв участь і сам Юрій Винничук, який висловив свої аргументи.

«За» виключення проголосували 42 особи, «проти» – 74 особи з 116 зареєстрованих. Для виключення члена організації потрібно, за статутом, не менш ніж дві третини голосів учасників загальних зборів.

«Оскільки рішення загальних зборів мають вищу силу над рішенням виконавчої ради, Юрій Винничук залишається членом Українського ПЕН. За статутом Українського ПЕН, і виконавча рада, і загальні збори мають право виключати члена організації з її лав. Підстави для виключення визначає статут. Але рішення загальних зборів, як вищого керівного органу організації, мають вищу силу», – йдеться у заяві організації.

Водночас виконавча рада закликала членів Українського ПЕН до стриманості та відповідальності у висловлюваннях, які можуть завдавати болю чи призводити до ретравматизації: «У наш час чутливість до болю іншого є не меншою цінністю, ніж цінність свободи самовираження, і між ними важливо шукати баланс».

Нагадаємо, що раніше письменника Юрія Винничука виключили з Українського ПЕН, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях. Письменник також стверджував, що чимало молодих поетес отримали можливість розпочати свою літературну кар’єру завдяки тісним контактам із впливовими членами Спілки письменників. За його словами, таких випадків було безліч.

До слова, Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях, звільнено з посади професора кафедри зарубіжної преси. Про це повідомив виконувач обов'язки декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський.

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Теги: письменник скандал

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