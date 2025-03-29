Турецькі помідори на українських ринках: ціна плавно зменшується

В Україні фіксують зниження цін на помідори та прогнозують продовження тенденції й надалі

Останнім часом на українських ринках спостерігається помітне зниження цін на турецькі помідори. За прогнозами така тенденція зберігатиметься й надалі. Про це повідомляє «Главком».

У мережі «Сільпо» у Києві зафіксовано ціну на помідори черрі – 299,90 грн за кілограм на противагу ціні у лютому – 699 грн за кілограм.

Найбільший цінник на помідори фото: glavcom.ua

У мережі «Сільпо» у Києві ціни на інші сорти помідорів також різняться. Так, помідори на гілці коштуватимуть 159,90 гривень за кілограм.

Помідори на гілці мають середній цінник, у порівнянні з іншими фото: glavcom.ua

Томати рожеві оцінили у 169,90 грн/кг.

Томати рожеві - одні з найдорожчих фото: glavcom.ua

Найнижча ціна у томата «Полуничка» - 95,50 грн/кг.

Найменша ціна за томати фото: glavcom.ua

Водночас мережа Novus пропонує томати черрі за 359,96 грн/кг.

Томати у мережі Novus відносно дорожчі скріншот

Інші види томатів мають різні ціни. Найнижча вартість помідорів сорту «сливка» зафіксована в Auchan – 113,76 грн/кг, тоді як у Megamarket їх продають за 132,23 грн/кг. Про це свідчать дані порталу «Мінфін».

На цьому тижні попит на тепличні помідори на українському ринку продовжував стрімко знижуватися, повідомляють аналітики проекту EastFruit. За словами операторів ринку, торгівля в сегменті томатів і надалі розчаровувала українських трейдерів, коли основні закупівлі здійснювали великі роздрібні мережі, проте невеликими партіями для підтримки асортименту продукції. Крім того, пропозиція овочів на ринку була більш ніж достатньою за рахунок збільшення поставок даної продукції з Туреччини.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці березня 2024 року. При цьому оператори ринку не виключають, що ціни на цю продукцію знижуватимуться і надалі, оскільки постачання томату досить стабільні, а темпи збуту залишають бажати кращого.