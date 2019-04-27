Пасха-2019: история, подготовка и главные традиции христианского праздника

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Пасха

Воскресение Иисуса Христа, сына божьего — это центральное событие Священной истории

В 2019 году православная Пасха — 28 апреля. Это важнейший христианский праздник, которому предшествует Великий пост — самый длинный и строгий в году. Рассказываем, в чем суть Пасхи и как ее празднуют.

Дохристианская история

Праздник в честь Воскресения Бога и прихода весны существовал у разных народов задолго до возникновения христианства.

К примеру, египтяне устраивали весной гуляния в честь воскресения бога Осириса, в Древней Греции прославляли богиню плодородия Деметру, а древние кельты поклонялись богине весны Остаре, празднуя пробуждение природы крашеными яйцами и маленькими пшеничными булочками, что напоминает современные пасхальные традиции.

Более пяти тысяч лет назад иудейские племена отмечали Пасху как праздник отела скота, затем этот день связывали с началом сбора урожая, а еще позже – праздновали освобождение еврейского народа из египетского рабства.

История праздника Пасхи от раннего христианства до средних веков

На израильской земле родился Иисус Христос спаситель мира от рабства ада над душами людскими. По свидетельству Евангелия Христос был рождён от девы Марии и жил в дому плотника Иосифа.

Когда ему исполнилось 30 лет, он вышел на проповедь, уча людей заповедям Божьим. Спустя 3 года он был распят на кресте, на горе Голгофе. Произошло это после праздника еврейской Пасхи в пятницу. А в четверг была тайная вечеря, где Христос установил таинство евхаристии, представив хлеб и вино, как свои тело и кровь. Как и ягнёнок в Ветхом завете, Христос был заклан за грехи мира, а его кости также не были сломлены.

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Согласно свидетельствам всё той же Библии, после смерти, воскресения и вознесения Христа на небо история празднования Пасхи развивалась так: после пятидесятницы Пасху праздновали каждое воскресение, собираясь за трапезой и совершая евхаристию. Особо чтили этот праздник в день смерти и воскресения Христа, который поначалу выпадал на день иудейской Пасхи. Но уже во II веке христиане пришли к мнению, что не подобает совершать Пасху Христову в один день с распеншими его евреями, и постановили отмечать её на следующее воскресение после иудейской Пасхи. Так продолжалось вплоть до средних веков, пока христианская церковь не разделилась на православную и католическую.

Традиции Пасхи

К Пасхе верующие готовятся в течение Великого поста, который является одним из самых строгих постов в году. Его длительность связана с тем, что Иисус провел в пустыне 40 дней. Люди верят, что за эти дни человеческая душа должна почтить страдания, которые пережил Иисус Христос. В течение Великого поста верующие отказываются от того, что удаляет их от Господа, очищают тело и душу, молятся.

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстная Седмица, или Страстная неделя. Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой – Великие четверг, пятница и суббота. В каждый из этих дней на церковных службах читаются отрывки из Евангелия, повествующие о страданиях Христа.

Страстный Четверг, или Чистый Четверг, – это день, когда Иисус вместе со своими учениками во время Тайной Вечери разделил последнюю трапезу. В этот день верующие стараются исповедаться и причаститься. Наряду с очищением души, в четверг перед Пасхой принято очищать и окружающее пространство. В этот день устраивают генеральную уборку, выбрасывают ненужные вещи, стирают и моют посуду. Также в Чистый четверг принято готовить еду, красить яйца и печь пасхальные куличи. Важно, чтобы пасхальные лакомства были приготовлены с чистыми, добрыми помыслами.

Страстная Пятница – самый строгий и самый скорбный день Великого поста.В этот день верующим стоит воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного обряда выноса Плащаницы – куска ткани, в которую было завернуто тело Христа после снятия с креста. После данного обряда можно есть только хлеб и пить только воду.

Великая Суббота – последний день перед Пасхой. Для христиан это одновременно и скорбный, и радостный день: Иисус Христос еще лежит во гробе, но все уже наполнено предпасхальной радостью его Воскресения.

Празднование Пасхи

Пасхальная Служба Божья длится всю ночь. Ее торжественный момент наступает в полночь, когда священник извещает "Христос воскрес!", а все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!". После службы начинается процесс освящения обрядовых пасхальных блюд: пасок, яиц, мяса, колбас, масла, рыбы и других блюд. На освящение приносят красивые корзины с продуктами, украшенные вышитыми полотенцами и свечами. После этого люди расходятся по домам, и начинают "разговляться".

За Пасхальным праздничным столом собирается вся семья. В первую очередь, по традиции, принято есть пасхальные яйца. Затем все пробуют по кусочку паски и лакомятся другими блюдами.

Раньше после застолья молодежь шла под церковь и устраивала пасхальные забавы – пела веснянки, устраивала игры, водила хороводы и радовалась празднику и весне. Но до сих пор считается, что на Пасху все обязательно должны веселиться. Ведь кто в этот день будет грустить, того ждет неудачный год.

Также на Пасху принято ходить в гости к соседям, друзьям и родственникам, христосоваться и обмениваться пасхальными угощениями: пасками, яйцами, пирогами.