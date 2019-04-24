Семья Толкина выступила против байопика о писателе с Николасом Холтом в главной роли



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Фото: imdb

Наследники писателя объяснили свою официальную позицию, а не для того, чтобы «возвестить о будущем судебном иске» к создателям фильма

Семья писателя Джона Р. Р. Толкина - автора культовой саги «Властелин колец» - заявила, что не давала одобрения и разрешения и не участвовала в создании нового фильма «Толкин». Об этом сообщает The Guardian.

В официальном заявлении потомков писателя сказано: «Семья и наследники Толкина хотели бы пояснить, что не одобряли, не давали разрешения на съемки и не участвовали в производстве этого фильма. Они никоим образом не поддерживают ни саму картину, ни ее содержание».

Как уточнил пресс-секретарь поместья Толкина, где сейчас проживают потомки писателя, цель этого заявления - пояснить официальную позицию наследников, но не для того, чтобы «возвестить о будущем судебном иске» к создателям фильма.

В художественном байопике «Толкин» рассказывается о ранних годах жизни писателя, о его встрече с будущей женой и службе во время Второй мировой войны.

Режиссером картины выступил Доме Карукоски («Сердце льва»). Толкина играет Николас Холт, известный по киновселенной Людей Икс и фильму «Безумный Макс: Дорога ярости». Также в главных ролях задействованы Лили Коллинз («С любовью, Рози»), Патрик Гибсон («Тюдор») и другие.

Фильм выйдет в мировой прокат 3 мая.

Джерело: Esquire