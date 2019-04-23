Переезд Меган Маркл и принца Гарри в Африку обойдется Британии в огромную сумму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

На охрану королевской семьи и объектов, которые они занимают, ежегодно уходит 130 миллионов фунтов стерлингов

Герцоги Сассекские хотят после рождения ребенка уехать с благотворительной миссией на жаркий континент. Однако новый дом, охрана и персонал обернутся для бюджета Британии огромными потерями.

Супруги озабочены вопросами приватности. Меган и Гарри планируют перебраться в Африку, чтобы их первенец смог расти, не вызывая повышенного интереса общественности.

Предстоящая поездка называется по‑разному - творческий отпуск, командировка, благотворительная миссия. Сроки - от 4 месяцев до 3 лет. Помимо воспитания ребенка супруги планируют работать в сфере благотворительности.

«Южная Африка ни в коем случае не безопасна. У Британии там есть несколько опорных пунктов. Будет правильно, если королевская семья сама внесет свой вклад в расходы», - прокомментировал бывший командир британской полиции Джон О’Коннор.

В стране уже высказывают опасения по поводу расходов налогоплательщиков на содержание семьи во время любого «откомандирования» в чужое государство. Правительство и Дворец откроют переговоры, какие роли пара возьмет на себя и кто будет оплачивать расходы на поездку.

На охрану королевской семьи и объектов, которые они занимают, ежегодно уходит 130 миллионов фунтов стерлингов. Сюда включается содержание спецподразделения SO14. Охрана герцогов Сассекских в Африке обойдется дополнительно в миллион фунтов стерлингов. Если прибавить к этому другие траты - дом, персонал, обслуживание, питание, медицинские, страховые и путевые расходы, то окончательную цену даже боятся оглашать.

Джерело: Cosmopolitan