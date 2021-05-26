Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)
Первая леди Украины и шеф-повар рассказали о реформе школьного питания
Елена Зеленская появилась в прямом эфире утреннего шоу «Сніданок 1+1», где вместе с кулинарным экспертом, автором и руководителем проекту Cult Food Евгением Клопотенко приготовила три блюда из нового школьного меню. В частности, они приготовили: вегетарианский закрытый пирог; салат с яйцом, сыром и куркумой; салат с красной капусты с соусом винегрет.
Все эти три блюда готовятся очень просто, из доступных компонентов и получаются очень питательными и полезными.
Вегетарианская закрытый пирог
Ингредиенты:
лук — 1 шт.
морковь — 1 шт.
чеснок — 1 зубчик
картофель — 6-7 шт.
чечевица — 200 г
томатная паста — 50 г
вода — 100 мл.
масло — 2 ст. л.
соль, перец
Приготовление:
В отварной картофель добавляем масло и делаем пюре. Отвариваем до полуготовности чечевицу. Измельчаем чеснок.
Мелко нарезаем лук, жарим на 1\2 порции растительного масла, добавляем натертую морковь и жарим 5-7 минут.
Добавляем томатную пасту, чеснок, отваренный чечевицу и 100 мл воды.
Тушим несколько минут, добавляем соль и перец. Выкладываем массу в форму, сверху равномерно распределяем картофельное пюре, запекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов по Цельсию до появления корочки.
Салат с яйцом, сыром и куркумой
Ингредиенты:
яйца — 2 шт.
твердый сыр — 50 г
зеленый лук — 10 веточек
куркума — ¼ ч. л.
сметана — 2 ст. л.
соль
Приготовление:
В течение 10 минут до полной готовности отвариваем яйцо в кипящей воде. Чистим и нарезаем крупными кубиками, добавляем натертый на крупной терке сыр, куркуму и соль. Заправляем все это сметаной.
Салат из красной капусты с соусом винегрет
Ингредиенты:
¼ красной капусты
½ белокочанной капусты
горчичное паста — 2 ст. л.
яблочный уксус или сок лимона — 1 ст. л.
масло — 2 ст. л.
соль, перец
Приготовление:
Сначала шинкуем мелко подготовленную капусту. Чтобы сделать соус винегрет, смешиваем масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец. Заправляем капусту таким соусом и тщательно перемешиваем
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