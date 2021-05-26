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    Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)

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    Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)

    Первая леди Украины и шеф-повар рассказали о реформе школьного питания

    Елена Зеленская появилась в прямом эфире утреннего шоу «Сніданок 1+1», где вместе с кулинарным экспертом, автором и руководителем проекту Cult Food Евгением Клопотенко приготовила три блюда из нового школьного меню. В частности, они приготовили: вегетарианский закрытый пирог; салат с яйцом, сыром и куркумой; салат с красной капусты с соусом винегрет.

    Все эти три блюда готовятся очень просто, из доступных компонентов и получаются очень питательными и полезными.

    Вегетарианская закрытый пирог

    Ингредиенты:

    лук — 1 шт.

    морковь — 1 шт.

    чеснок — 1 зубчик

    картофель — 6-7 шт.

    чечевица — 200 г

    томатная паста — 50 г

    вода — 100 мл.

    масло — 2 ст. л.

    соль, перец

    Приготовление:

    В отварной картофель добавляем масло и делаем пюре. Отвариваем до полуготовности чечевицу. Измельчаем чеснок.

    Мелко нарезаем лук, жарим на 1\2 порции растительного масла, добавляем натертую морковь и жарим 5-7 минут.

    Добавляем томатную пасту, чеснок, отваренный чечевицу и 100 мл воды.

    Тушим несколько минут, добавляем соль и перец. Выкладываем массу в форму, сверху равномерно распределяем картофельное пюре, запекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов по Цельсию до появления корочки.

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    Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)
    Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)
    Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)

    Салат с яйцом, сыром и куркумой

    Ингредиенты:

    яйца — 2 шт.

    твердый сыр — 50 г

    зеленый лук — 10 веточек

    куркума — ¼ ч. л.

    сметана — 2 ст. л.

    соль

    Приготовление:

    В течение 10 минут до полной готовности отвариваем яйцо в кипящей воде. Чистим и нарезаем крупными кубиками, добавляем натертый на крупной терке сыр, куркуму и соль. Заправляем все это сметаной.

    Салат из красной капусты с соусом винегрет

    Ингредиенты:

    ¼ красной капусты

    ½ белокочанной капусты

    горчичное паста — 2 ст. л.

    яблочный уксус или сок лимона — 1 ст. л.

    масло — 2 ст. л.

    соль, перец

    Приготовление:

    Сначала шинкуем мелко подготовленную капусту. Чтобы сделать соус винегрет, смешиваем масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец. Заправляем капусту таким соусом и тщательно перемешиваем

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес первая леди Елена Зеленская
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    Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)