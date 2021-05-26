Первая леди приготовила блюда из нового школьного меню (фото)

Первая леди Украины и шеф-повар рассказали о реформе школьного питания

Елена Зеленская появилась в прямом эфире утреннего шоу «Сніданок 1+1», где вместе с кулинарным экспертом, автором и руководителем проекту Cult Food Евгением Клопотенко приготовила три блюда из нового школьного меню. В частности, они приготовили: вегетарианский закрытый пирог; салат с яйцом, сыром и куркумой; салат с красной капусты с соусом винегрет.

Все эти три блюда готовятся очень просто, из доступных компонентов и получаются очень питательными и полезными.

Вегетарианская закрытый пирог

Ингредиенты:

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

картофель — 6-7 шт.

чечевица — 200 г

томатная паста — 50 г

вода — 100 мл.

масло — 2 ст. л.

соль, перец

Приготовление:

В отварной картофель добавляем масло и делаем пюре. Отвариваем до полуготовности чечевицу. Измельчаем чеснок.

Мелко нарезаем лук, жарим на 1\2 порции растительного масла, добавляем натертую морковь и жарим 5-7 минут.

Добавляем томатную пасту, чеснок, отваренный чечевицу и 100 мл воды.

Тушим несколько минут, добавляем соль и перец. Выкладываем массу в форму, сверху равномерно распределяем картофельное пюре, запекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов по Цельсию до появления корочки.

Салат с яйцом, сыром и куркумой

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

твердый сыр — 50 г

зеленый лук — 10 веточек

куркума — ¼ ч. л.

сметана — 2 ст. л.

соль

Приготовление:

В течение 10 минут до полной готовности отвариваем яйцо в кипящей воде. Чистим и нарезаем крупными кубиками, добавляем натертый на крупной терке сыр, куркуму и соль. Заправляем все это сметаной.

Салат из красной капусты с соусом винегрет

Ингредиенты:

¼ красной капусты

½ белокочанной капусты

горчичное паста — 2 ст. л.

яблочный уксус или сок лимона — 1 ст. л.

масло — 2 ст. л.

соль, перец

Приготовление:

Сначала шинкуем мелко подготовленную капусту. Чтобы сделать соус винегрет, смешиваем масло, уксус или сок лимона, горчицу, соль и перец. Заправляем капусту таким соусом и тщательно перемешиваем

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