«Девушка Бонда» из Бердянска зажгла сеть снимком топлес
Звезда опубликовала довольно пикантное фото
Голливудская актриса Ольга Куриленко в очередной раз порадовала поклонников довольно откровенным контентом.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позировала топлес.
На снимке «девушка Бонда» изображена полуобнаженной только с белым воротничком на шее, прикрывая свою грудь руками. Сексуальности образу Ольги добавила прическа и макияж с акцентом на глаза.
«Что ты делаешь в выходные?», — обратилась к поклонникам с вопросом актриса.
Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.
Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка.