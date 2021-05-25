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    «Девушка Бонда» из Бердянска зажгла сеть снимком топлес

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    Актриса Ольга Куриленко - «Девушка Бонда» из Бердянска зажгла сеть снимком топлес
    Актриса Ольга Куриленко
    instagram.com/olgakurylenkoofficial/

    Звезда опубликовала довольно пикантное фото

    Голливудская актриса Ольга Куриленко в очередной раз порадовала поклонников довольно откровенным контентом.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позировала топлес.

    На снимке «девушка Бонда» изображена полуобнаженной только с белым воротничком на шее, прикрывая свою грудь руками. Сексуальности образу Ольги добавила прическа и макияж с акцентом на глаза.

    instagram.com/olgakurylenkoofficial/
    instagram.com/olgakurylenkoofficial/

    «Что ты делаешь в выходные?», — обратилась к поклонникам с вопросом актриса.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Девушка Бонда» из Бердянска зажгла сеть снимком топлес