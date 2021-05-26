Песня Go_A обогнала победителей «Евровидения» и ворвалась на первое место в мировом рейтинге
Украинская музыка продолжает «шуметь»
Песня Shum украинской группы GO_A, которая на Евровидении-2021 завоевала пятое место, продолжает получать мировое признание.
Так, трек занял первое место VIRAL 50 сервиса Spotify.
Пользователи соцсетей были в восторге от такой новости: «Классно. Гордость до слез за украинскую песню. Всем хейтерам назло», «Я в восторге! Горжусь такими талантами моей страны», «Вышли на Евро, а взяли мир».
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