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    Песня Go_A обогнала победителей «Евровидения» и ворвалась на первое место в мировом рейтинге

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    Песня Go_A обогнала победителей «Евровидения» и ворвалась на первое место в мировом рейтинге

    Украинская музыка продолжает «шуметь»

    Песня Shum украинской группы GO_A, которая на Евровидении-2021 завоевала пятое место, продолжает получать мировое признание.

    Так, трек занял первое место VIRAL 50 сервиса Spotify.

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    Пользователи соцсетей были в восторге от такой новости: «Классно. Гордость до слез за украинскую песню. Всем хейтерам назло», «Я в восторге! Горжусь такими талантами моей страны», «Вышли на Евро, а взяли мир».

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
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    Песня Go_A обогнала победителей «Евровидения» и ворвалась на первое место в мировом рейтинге