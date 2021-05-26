Песня Go_A обогнала победителей «Евровидения» и ворвалась на первое место в мировом рейтинге

Украинская музыка продолжает «шуметь»

Песня Shum украинской группы GO_A, которая на Евровидении-2021 завоевала пятое место, продолжает получать мировое признание.

Так, трек занял первое место VIRAL 50 сервиса Spotify.

Пользователи соцсетей были в восторге от такой новости: «Классно. Гордость до слез за украинскую песню. Всем хейтерам назло», «Я в восторге! Горжусь такими талантами моей страны», «Вышли на Евро, а взяли мир».

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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