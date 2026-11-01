Господарів налякали дивні звуки у комині: рятувальники знайшли там несподіваного гостя

Надзвичайники обстежили трубу за допомогою камери та ліхтарика

Майже два дні господарі будинку в Івано-Франківську чули дивні звуки з комина. Спершу думали, що це миші, але камін про всяк випадок не розпалювали. Власник запідозрив недобре і викликав рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Надзвичайники обстежили трубу за допомогою камери та ліхтарика і побачили там справжню сову. Птаха застрягла на згині димоходу в глухому куті і не могла поворухнутися.

«Рятувальники обережно витягли гостю. На щастя, обійшлося без травм. Сову хотіли ще й нагодувати, але вона мала власні плани: щойно опинилася на волі, розправила крила й полетіла, навіть не «ухнувши» на прощання своїм рятівникам», – ідеться у повідомленні ДСНС.

«ДСНС нагадує: перед початком опалювального сезону обов'язково перевіряйте та прочищайте димоходи – не лише заради пожежної безпеки, а й тому, що там ще може хтось оселитися!», – додали рятувальники.

Нагадаємо, у Вінниці на вулиці Привокзальній сталася пожежа у дерев’яних навісах, які містяни облаштували для безпритульних тварин. Надзвичайники врятували понад 30 собак.

Також українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції.